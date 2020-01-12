談兩岸關係 蔡明興：選後是展開與大陸對話的好時機

富邦金董事長蔡明興出席尾牙。記者戴瑞瑤／攝影 分享 facebook 昨（11）日總統大選結束，總統蔡英文狂掃超過817萬票，創下台灣民選總統新紀錄，隔一天富邦金傍晚舉行2019謝年會，董座蔡明興被媒體問到對於選後兩岸關係的看法，蔡明興表示，應該趁此民意基礎與中國大陸展開對話，他說：「大家多溝通，有對話總是比較安全」。

蔡明興說，昨晚蔡英文總統八字真言中有「對話」這二個字，他認為選後結果是展開對話的好時機。「他說大家多溝通，不一定很快能達成共識，但有對話總是比較安全」。

富邦金是台灣最早進入中國市場的金控集團之一，2008年就曾透過自身在香港收購的港基銀行（現為香港富邦）間接持有廈門銀行19.95％股權，隨後也指派時任台北富邦銀行個人金融總經理的高朝陽出任廈門銀行行長，成為首位在對岸擔任行長的台灣人。

富邦金在中國的投資金額高達653億元，其中包含306億元投資華一銀行（現為富邦華一銀行）、140億元收購港基銀行（現為香港富邦）、廈門銀行以及哈爾濱銀行則是分別砸下了120億元、80億元，是唯一在兩岸三地均擁有銀行子行的台資金融機構，在中國授信、投資及資金拆存的淨值比例高達72%，不但高於平均值49％，更是國銀之冠。

之前富邦金轉投資明天系集團的哈爾濱銀行日前傳聞遭「政府接管」，但富邦金強調中國政府增加持股後，其營運穏健度將更佳，哈爾濱銀行股價也已上漲。公司也強調截 2019 年 6 月底，廈門銀行總資產達人民幣 2349 億元，自 2008 年起算年複合成長率高達 29%；2019 年上半年，純益達人民幣 7.68 億元，年化純益較 2008 年增長了 6 倍多，年複合成長率近 21%。

富邦華一銀行在中國有25個據點，2019 前三季存、貸餘額皆創新高，較去年同期分別成長達 42.1%、26.8%，帶動資產規模大幅提升 24%，達人民幣 851.47 億元。富邦銀行 (香港) 2019年存放款均持續成長，放款維持穩健策略。截至2019年上半年放款餘額年成長4.7%，資產品質穩健，逾放比降至 0.45%，存款溫和年成長 4%，持續增加，去年前九月獲利達新台幣23億元。