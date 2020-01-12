董座蔡明興尾牙致詞 2019富邦金創下八大紀錄

富邦金集團今（12）晚舉行尾牙謝年會，富邦金控董事長蔡明興致詞時感謝員工，2019年是動盪的一年，但富邦金依舊能夠創下八大新高與關卡紀錄。是否能夠第12度蟬聯金控每股獲利王？他笑說今年剛開始，一定要努力，希望能夠蟬聯。

蔡明興尾牙今晚致詞時表示，去年是動盪的一年、國內也有大選等因素，充滿變數與挑戰，但在大家團結努力下，還是繳出一張不錯的成績單，亦創下多項紀錄，包括一是稅後盈餘突破580億元、每股盈餘5.42元，是第11度蟬聯金控每股獲利冠軍。

此外各子公司領域都有不錯的表現，富邦人壽初年度保費亦是業界第一名，是第二項紀錄；在海外版圖子公司方面，三是韓國富邦現代人壽保費收入破450億元、盈餘也突破20億元；四、香港富邦人壽也第一次保費收入突破百億元，可說表現相當不錯。

此外五是北富銀行去年的稅後純益也首度突破200億元，創造新紀錄。且六是去年第四季旅日韓神卡三個月發行超過七十萬張，亦創下台灣信用卡史上新紀錄；

七是另一子公司富邦產去年保費首度突破400億元，不僅是業界第一，市占率23.8%。蔡明興說，富邦產應該今年可突破24%，穩健朝25%市占率邁進。八是富邦投信去年管理資產首度突破3,000億元，亦創下新紀錄，且它今年開始會成為金控子公司，成為生產財富管理商品的重要平台，負責提供子公司，服務金控廣大客戶。

蔡明興今晚尾牙致詞時細數富邦金2019年八大創造新紀錄與各項業務，完全不用看稿唸，顯示他對於公司業務的關心與熟稔程度。台北富邦銀謝年會台北場今晚席開1300桌、1.3萬人同步參考。