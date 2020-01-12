選後收拾心情準備過年 銀行發財金、發財水別錯過

大選激情過後要回歸日常生活，準備過年，各銀行年前年後將應景送出發財金、發財水，可沾沾財氣，新的一年還是要努力「發大財」。華南銀行年前送發財金，中國信託年前抽紅包，年後送發財金、發財水。

華南銀行為歡喜迎鼠年，今年特別在農曆除夕前3天（1月20日至109年1月22日）準備鼠年開運「發財金」，客戶只要在這3天親自至華南銀行各分行理財櫃檯即可領取，每天限量88個，讓華南銀行客戶在鼠年鼠(數)錢發發發。

華南銀行表示，每年準備的生肖「發財金」非常搶手，很多客戶甚至要12生肖都全收集，這些發財金每年都特地選在良辰吉時，擺放在銀行的金庫裡吸收滿滿的財氣，要讓理財客戶在鼠年都可以鼠(數)錢發大財。 今年5萬個華銀鼠年開運發財金，設計成Q版可愛立體造型，萌感吉祥物雙手捧著閃閃發亮的發財金，擺在家裡、辦公室或是店家的櫃檯，都相當討喜、吉利。

中國信託銀行表示，因應民眾新春出國換匯高峰，以及將年終獎金進行外幣配置，推出新申辦My Way外幣數位存款帳戶優惠活動，客戶開戶享90天內新臺幣兌換外幣，單筆換匯匯率優惠3次，每月再享外幣ATM存提現鈔共一次免手續費。

中國信託銀行今年加碼推出優惠換匯活動，1月13日至17日止，連五日每日發放限量888組優匯紅包，上午9時準時開搶，搶得民眾限當日下午3時30分前於「中信Home Bank」APP或網路銀行使用單筆新台幣5000元以上兌換14種指定外幣享匯差優惠，其中美元最佳減免4分、日圓最佳減免0.16分，揪大家提前感受過年熱鬧氣氛，搶得好頭彩。

此外，即日起只要在「中信Home Bank」APP、網路銀行、ATM、網路ATM完成指定交易，就有機會獲得最高百萬抽獎獎金，1月13日起更加碼推出「鼠錢My Way好財Way」活動，再抽200萬點OPEN POINT共50名，總值一億點大紅包，活動至2月14日止。