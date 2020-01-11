中租營收再創新高 今年擴大徵才600人

中租控股昨天公告2019年全年合併營收，再創新高。中租控股董事長陳鳳龍宣布，2020年將召募600人，擴大網羅跨領域、跨國際人才，以因應業務成長的需求與數位轉型的發展。

中租控股2019年12月自結合併營收為新台幣59億元，年增28%；全年合併營收為新台幣591億元，年增17%，台灣、中國大陸及東協三大區域累計成長17％、13％與43％，增幅達雙位數。

陳鳳龍表示，中租致力推動數位轉型，針對不同目標族群的需求，陸續推出各式線上產品與平台服務，包括，針對中小企業主、二手設備商，提供「數位企金進件平台」、「5871中租設備網」服務，便於企業主資金靈活運用的「應收帳款融資平台－支票通」，將正式於2020年推出。

針對一般大眾，推出參與太陽能發電的「全民電廠」，共享長期穩定的收益報酬；免財力證明、免年費、免綁信用卡的「零卡分期」，幫助消費者快速完成分期付款交易；針對卡車司機推出「卡車幫」平台，提供車貸、油價優惠的產品，並增加順道載貨運送的媒合服務、輪胎買賣及融資等服務，擴大連結卡車司機、車主及中小企業主，成為一生態系。

陳鳳龍說明，未來將運用數位科技，朝「數位優化」、「數據科學運用」與「數位產品及平台」三方向，以改善管理及作業流程，精進另類徵信，創造出新產品平台與業務服務機會等目標，也將擴大延攬具備數位、金融科技等跨領域，以及跨國際的人才，海內外召募人力預計600名。

在台培訓2至2年半，保證派駐海外的中租的亞太儲備幹部（MA）人才養成計畫，至今推行七年，已陸續培育優秀的國際人才。此已擴展至泰國市場，鎖定當地知名學府畢業生，以發展東協市場的種子人才。