國泰金去年獲利638億元創歷史新高 國壽一枝獨秀

受惠一籃子貨幣避險策略助攻，國泰金控公布2019年12月份單月稅後淨利高達47.2億元，全年不僅突破600億元大關，稅後淨利638.1億元，年成長23%，並創下成立以來的歷史新高紀錄。相較其他壽險都虧損，國壽表現一枝獨秀，單月稅後純益大賺45億元，匯率避險與所得稅利益挹注是主要原因。

國泰人壽發言人林昭廷副總表示，國壽2019年12月表現亮眼的原因，包括主要外匯避險表現相較壽險同業好很多，因為國壽主要採一籃子避險較多，因此雖然新台幣去年12月大升四角，漲很多，但是其他貨幣就賺回來，因此外匯操作不錯，此外也有二十餘億元的所得稅利益，主要因為之前投資在股票部位保守先認課稅，但年底結算後反而不需要課稅，因此單月一次反應，導致稅後45億元與稅前20億元多很多。外匯準備金回收6億元後，準備金餘額還有181億元之多。

此外林昭廷亦補充，截至去年底國壽的合併淨值高達5,957億元，亦創下歷史新高紀錄，資產淨值比9.2%，遠高於同業水準高居壽險業第一。

此外國泰金表示，12月國壽業務面持續價值導向策略，保單銷售以傳統型分期 繳及投資型保單為主，12 月首年度保費FYP金額為247億元、新契約等價保費（FYPE金額）為150 億元，其中保 障型商品累計 FYP 較去年同期成長 24%。本月投資績效良好，淨值持續回升，12月稅後淨利45.1億元，全年稅後淨利達382.6億元，年成長26%。林昭廷說，去年獲利好主要是資本市場表現不錯，去年12月也有實現一些資本利得。

另一獲利引擎國泰世華銀行方面，持續維持高活存比，存放及手收業務表現 平穩，資產品質維持良好，12 月稅後淨利3.4億元，全年稅後淨利224.9億元，年成長6%。此外，國泰產險12月份個體簽單保費 23.9 億元，穩居市場第二。 國泰證券各項業務穩定推展12月稅後淨利 4,837 萬元。