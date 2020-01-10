南山人壽12月虧損36億元 全年累計仍創歷史新高

因增提外匯價格變動準備金新台幣20億，南山人壽2019年12月自結稅後損失約為新台幣36億元，累計全年稅後淨利新台幣339億，較2018年大幅成長28%，每股盈餘2.81元，全年度獲利創下歷史新高。

南山人壽表示，秉持一貫穩健經營的原則，在去年12月調整資產品質，為未來可能的巿場波動預作準備，此外也增提外匯價格變動準備金新台幣20億，以厚實本公司對匯率波動之抵禦能力及提高外匯管理之彈性。去年12月單月虧損36.19億元，但累計全年仍有338.67億元，相較2018年，仍成長逾28%。

南山人壽2019年12月合併新契約保費為新台幣90億，業績動能貢獻來源以意外及健康險(A&H)、保障型商品為主，傳統型期繳商品亦持續有穩定銷售量。 南山產物在2019年12月持續穩定成長，總保費收入達新台幣4.97億元，較去年同期增加20%。其中，個人險簽單保費收入新台幣3.87億元，較去年同期成長22%，主要原因為去年推出「車禍理賠快速受理」服務，帶動業績成長。

南山人壽致力於提升保險商品與服務品質的專業，屢獲肯定。於 1月2日榮獲《現代保險雜誌》頒發保險品質獎「業務員最優」、「理賠服務最好」、「知名度最高」及「最值得推薦」四項評選「特優」的殊榮。1月7日再獲頒《讀者文摘》第一屆優秀服務獎「旅遊保險類」銀獎，2020年開年就連續獲得二個客戶服務重要獎項，顯示南山人壽長期投入客戶服務的用心，獲得各界一致肯定。