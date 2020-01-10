陳冲看街口支付爭議 「進沙盒是唯一選擇」

街口支付擬催生台版餘額寶「託付寶」，因保證收益1.5%踩到金管會紅線，被要求必須拿掉保證收益，並進入金融監理沙盒實驗；對此，曾任金管會主委、前行政院長陳冲今（10）日表示，非金融業才需要進入監理沙盒，但街口的業務類似有限度的金融業，因為金融性與商業性的界線模糊，金管會要求進沙盒實驗，其實是不得已，也是唯一的選擇。

對於此事，陳冲分析，金融性和商業性不能混淆，舉例而言，如果一家麵包店跟民眾說，給我100萬元，你可以隨時來拿麵包，而我會給你折扣，「100萬是不是太多了？如果改成2,000元，是不是比較合理？」

另外，麵包店跟民眾約定，給我5,000元，可以隨時來拿麵包，且可額外享折扣，但民眾也要擔心，如果麵包店倒了錢就會虧掉怎麼辦？這就是典型的商業行為，而不屬於金融性服務。民眾將2,000萬元存在銀行，這就是金融性服務，因為政府會幫你監督，商業行為政府不會替你監督。

但街口推出的託付寶服務，兩者性質有些混淆，處於界線模糊的地方，金管會要求進沙盒，是因為兼顧兩種性質，目前看來，進沙盒是唯一可用的方法，雖然暫時可用，長期還是得思考，FinTech逐漸發展，類似的情況會愈來愈多，該怎麼處理。

至於外界認為，金管會與街口的紛擾等於在扼殺創新，陳冲回應，金管會要執法，自然得按現行法令來，在法律問題上絕對是合法的，因為這個服務牽扯到不只證期局，也有銀行局的法令問題，託付寶就是大陸的餘額寶，性質類似於收受存款，但街口並沒有銀行執照，提出保證收益也明顯具有瑕疵，「目前來講，左右都會碰到法令問題，而證期局、銀行法都是金管會的，金管會應該要出面管這個事情」。

談到金管會主委顧立雄上任以來的表現，陳冲表示，「顧立雄會做得很穩，但期望他開疆拓土就不容易，兩、三年內做得四平八穩是可以的」。

至於為何無法期待顧立雄開疆拓土？陳冲說，顧立雄缺乏金融實務經驗，有金融資歷，才會培養出一種sense，將來會有什麼變化 、變化要出來了會提前感覺到，這樣才能領導這個市場」，但他也說，顧立雄是聰明人，絕對可以穩住目前狀況，將來該怎麼變革，可以多多參考國外的變化，這樣就可以彌補。

對於金管會推出「媲美星港的財富管理新方案」，陳冲說，「我以前有做過，叫做國人理財平台，這和央行有關，央行不放就沒辦法做」。