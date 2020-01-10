林百里：AI驅動金融科技、導致中型公司被大型公司吃掉

廣達董事長林百里今日表示，人工智慧（AI）會驅動金融科技（FT）的發展，並導致中型公司被大型公司吃掉，形成大者恆大局面，而小公司要能生存，也要有自己獨特的產品，就像歐洲與美國有許多小獨角獸公司，它們有自己獨特的產品，才能在金融業活下來，不然，將被大的平台公司吃掉。

2020 KPMG科技論壇今天邀請林百里，以「淺談AI與金融ABC: AI Blockchain Cryptocurrency」為題發表專題演講，並在演講時，做出以上表示。

林百里以中國個人理財市場為例，他說，這個市場很競爭，但中國平安保險公司，以保險公司的客戶基礎，利用其龐大資料庫與新的AI商業模式，成功打入金融與智慧醫療領域，威脅到金融業的生存，因為中國平安保險，可以為客戶客製化金融商品。連亞馬遜這樣大平台的雲端公司，也想進入金融業。