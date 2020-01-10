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林百里：AI驅動金融科技、導致中型公司被大型公司吃掉

2020-01-10 15:54經濟日報 記者蕭君暉/台北即時報導

廣達董事長林百里今日表示，人工智慧（AI）會驅動金融科技（FT）的發展，並導致中型公司被大型公司吃掉，形成大者恆大局面，而小公司要能生存，也要有自己獨特的產品，就像歐洲與美國有許多小獨角獸公司，它們有自己獨特的產品，才能在金融業活下來，不然，將被大的平台公司吃掉。

2020 KPMG科技論壇今天邀請林百里，以「淺談AI與金融ABC: AI Blockchain Cryptocurrency」為題發表專題演講，並在演講時，做出以上表示。

林百里以中國個人理財市場為例，他說，這個市場很競爭，但中國平安保險公司，以保險公司的客戶基礎，利用其龐大資料庫與新的AI商業模式，成功打入金融與智慧醫療領域，威脅到金融業的生存，因為中國平安保險，可以為客戶客製化金融商品。連亞馬遜這樣大平台的雲端公司，也想進入金融業。

他說，AI擁有完整的前台與後台技術，不僅會造成很多公司倒閉，甚至很多人力都會被重整，因為AI做得比人更好。他強調，利用AI推出的自選型客製化金融服務，可以把很多服務串起來，並進入個人生活，就像Google與臉書一樣進入你的生活，並威脅到金融業的發展。

2020 KPMG科技論壇，今天邀請廣達董事長林百里(右四)，以「淺談AI與金融...
2020 KPMG科技論壇，今天邀請廣達董事長林百里(右四)，以「淺談AI與金融ABC: AI Blockchain Cryptocurrency」為題發表專題演講。記者 蕭君暉/攝影
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