旺旺友聯產險推網路投保 e指秒生效

旺旺友聯產險今天(10日)表示，正逢農曆春節，多數民眾已有出國計畫，根據交通部觀光局公布的2019年台灣出國人次統計，總人數突破1,500萬人，然隨著旅遊型態的改變，民眾出遊前除了規劃行程、訂房訂票外，萬不可忽略的就是旅行保險規畫。

旺旺友聯表示，旅平險不是有保就好，保對了最重要。建議民眾加保「旅遊不便險」及「海外突發疾病醫療保險」才能享有完整的保障內容。旺旺友聯「易旺保」網站提供各種旅遊保險組合，讓民眾可於出發前一小時進行線上投保。

外交部領事事務局數據顯示，2019年國人海外急難救助事件數量達6,345件，尤其年節將近，台灣人紛紛選擇出國度假放鬆，事前的旅遊保險規劃不容小覷，為此旺旺友聯「易旺保」網站可讓民眾旅遊前於線上投保，e指便能操作，只要有網路，三步驟，試算、要保、繳費快速完成投保。

除一般旅平險外，「旅遊不便險」及「海外突發疾病醫療保險」更是重要，旺旺友聯產險提供的海外旅遊商品不必額外加購皆享有海外緊急救援服務，可提供電話醫療諮詢、推薦醫療服務機構、安排入院許可等醫療協助。

旺旺友聯推薦民眾可選擇「海外豪華型」商品，要保內容除班機延誤、旅程取消、行李遺失等旅遊不便險相關保障外，更有海外突發疾病醫療保險，確保旅客在高醫療費用的國家也不必擔心就醫無力負擔的情況發生。

另外，在旅遊協助的部份，有行李、護照遺失的協尋以及保戶有緊急訊息或文件需要傳送予親友時的協助等服務，讓旅程更具尊榮。

旺旺友聯為提供網路投保會員更多的好康，於第1季推出「六六大順喜迎新」抽獎活動，獎項超豐富，提供Apple Watch Series 5等多項好禮，保戶最高可有多達六次抽獎機會。

不論是加入會員或投保都可以取得旺旺友聯所提供的加值服務，包含WiFi租借優惠、機場停車、接送優惠、餐廳及住宿折價券…等，好康持續增加中，另也預計在新春期間舉辦多項活動，讓民眾可以開開心心過新年。

旺旺友聯產險表示，快加入旺旺友聯FB官方粉絲專頁或LINE@官方帳號(ID：@wwunion)取得第一手活動資訊。