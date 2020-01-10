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保單貸款應急 3留意 顧權益

2020-01-10 14:04聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導

年關若有急需短期資金，可動用手邊的保單向保險公司申請保單借款，但要避免權益受損。...
年關若有急需短期資金，可動用手邊的保單向保險公司申請保單借款，但要避免權益受損。 路透、本報資料照片
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農曆春節將至，面對年貨採買、發放紅包，以及過完年後的開學學費等大筆支出，感受到壓力而苦惱，若有短期資金調度的急需，可動用手邊的保險單向所屬保險公司申請保單借款，保險專家提醒，保單借款只能短期應急，還有三點要注意以避免權益受損。

短期應急具6優勢

元大人壽表示，保險是家庭的防護網，只要做好妥善規畫，不但平時可受到各項保障，若遇短期資金需求也可透過保單借款應急。且保單借款具有免保證人、免手續費、手續簡便、撥款快速、隨借隨還、彈性運用等六大優勢。

保單借款申貸管道多元，如臨櫃、專屬壽險顧問、郵寄、傳真、線上辦理等可依要保人的習慣及便利性自行選擇，審核完成後的次一營業日，就會匯入要保人帳戶。由於每家壽險公司申貸辦法不同，建議申貸前應先了解相關規定，以利核貸撥款。

不是每張保單都可借

所謂保單借款，指的就是預支保單累積的「保單價值準備金」來做為周轉 ，所以並不是每張保單都可以申請借款。Money101金融比較平台表示，像是傳統壽險、增額型壽險、重大疾病險等具備「保單價值準備金」的保單或是具「帳戶價值」的投資型保單才能提供借款。

保單需達價值準備金

元大人壽表示，保單必須累積達有保單價值準備金（帳戶價值）方能辦理 ，且保險單借款約定書需經要保人及被保險人親筆簽名同意後，要保人得隨時提出申請，申請時應備保險單借款約定書和要保人身分證。

避免損及保單權益

壽險公司給付方式包含匯款、支票、要保人臨櫃領現等多元管道，相對的，保戶還款亦有多元管道可辦理清償，例如臨櫃辦理、透過專屬壽險顧問辦理、電洽客服專線查詢還款金額等。

保單借款方便快速，雖可紓解短期緊急資金周轉之用，但元大人壽建議保戶應掌握保單借款三項注意要點，以避免損及保單權益：

1.了解借款利率與利息計算方式：

保單借款利率通常是以保單預定利率加碼1-2.5個百分點，但各家壽險公司還是會衡量保單資金成本及資金運用效率來訂定，借款前務必充分了解相關約定。

2.當心未繳利息，併入本金計算：

孳生之利息如逾一年後之保單周年日經通知仍未清償，則利息將於保單周年日併入本金中以複利計算，造成借款利息變高，相當不划算。

3.繳不出本息，當心保單停效：

當未償還借款本息超過該保險契約當時保單價值準備金時，經書面通知仍未於期限內償還者，將依保單條款約定停止效力，一旦被保險人發生保險事故，保險公司將不理賠，喪失保險原有功能，不可不慎。

保險事故保單壽險壽險公司

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