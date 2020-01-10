2020年投資展望／法巴銀行 樂觀股債市

台灣富人財富管理投資漸趨靠攏債市。法國巴黎銀行昨（9）日舉行2020年投資展望，會中透露，債市表現優異，去年投資債市的財富管理客戶多半持續抱持手中投資部位等著過2020年，「因現在出場就難找到絕佳進場時間點」。

對於中國債市連環爆，部分歐系銀行提醒財富管理客戶要注意中國債市風險，法國巴黎銀行則認為，中國債市不至於成為系統性風險，中國政府有能力控管，甚至透過要求部分債務人轉成企業股東等方式解決。中國債市風險會降溫的觀點與渣打銀日前投資展望相同。

法國巴黎銀行認為，未來幾個月，中國地方政府將會發行更多專用債券，作為基礎建設資金，新政策重點在於提振私有部分支出，維持謹慎寬鬆政策。

法國巴黎銀行昨日公布2020年全球經濟表現，認為經濟衰退的風險正在減退，全球製造業復甦有助於穩定債市與股市資金流，今年認為股市相對有發展，債市雖走高但報酬率高於定存仍受到投資人青睞，去年自家客戶在債市報酬就達兩位數，通常都建議客戶可以持續抱債。

不過對於各國國內生產毛額(GDP)估計，認為美國2020年GDP將僅剩下1.5％、中國衰退到5.7％、日本剩下0.2％、新加坡則有1.4％表現。

法國巴黎銀行指出，相較於2019年股市可以出現兩位數成長，今年會恢復到正常化、但仍有向上空間，全球股市估計投資報酬率仍有5％。

而中美貿易戰部分，認為如果貿易戰降溫，人民幣對美元有機會回到7對1美元以下，但假設貿易戰往最差方向前進，最壞人民幣對美元將可能跌到7.5~8對1美元，「貿易戰將可能引發成新一輪貨幣戰風險」，屆時亞幣也會受到衝擊。