花旗「綠動未來」 推廣再生能源

響應世界企業永續發展的ESG（環境Environment、社會Social與治理Governance）三大面向，花旗(台灣)銀行耕耘綠能產業，再度攜手陽光伏特家，推動「迎光飛翔 綠動未來」專案，協助聖嘉民啟智中心（簡稱：啟智中心）興建太陽能電廠，並在8日正式啟動。同時，為具體落實聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），花旗(台灣)銀行此次更串連企業、員工、非營利組織、群眾、當地政府甚至客戶，讓綠能公益的影響力更上層樓。

花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示：「花旗集團的使命，在於藉由負責任的金融，以推動成長與經濟進步。面對氣候變遷所帶來的危機，花旗銀行以聯合國17個永續發展目標為依歸，希望攜手客戶、社區、非營利組織等團體，串聯全球網絡，發揮金融的正向影響力，替地球永續盡一份心力。花旗台灣自2017年起陸績協助非營利組織架設太陽能電廠。這次的『迎光飛翔 綠動未來』專案，花旗不僅同時推動公益及綠能，幫助非營利組織擴大綠電效應，更開心的是知道我們客戶跟花旗目標是一致的。」

2018年花旗銀行首度與宜蘭聖嘉民長照中心合作興建太陽能電廠，並首創國內公益再生能源憑證。2019年雙方再度合作推動「迎光飛翔 綠動未來」，幫助宜蘭聖嘉民啟智中心。2019年的綠能公益專案中，花旗攜手陽光伏特家，邀請員工、全民與宜蘭政府共同參與愛心募款活動，協助聖嘉民啟智中心興建一座23.87kWp太陽能電廠，不僅節省電費負擔，還能擴大綠電效益。更進一步，花旗的企業客戶大江生醫，也承諾購買中心綠電所產生的再生能源憑證，為啟智中心挹注額外與穩定資源。在花旗的號召下，各界綠能公益夥伴共同攜手合作，幫助啟智中心在未來20年中，產生整體超過190多萬元的綠電效益。