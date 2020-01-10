親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

花旗「綠動未來」 推廣再生能源

2020-01-10 01:12經濟日報 記者楊筱筠／台北報導

響應世界企業永續發展的ESG（環境Environment、社會Social與治理Governance）三大面向，花旗(台灣)銀行耕耘綠能產業，再度攜手陽光伏特家，推動「迎光飛翔 綠動未來」專案，協助聖嘉民啟智中心（簡稱：啟智中心）興建太陽能電廠，並在8日正式啟動。同時，為具體落實聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），花旗(台灣)銀行此次更串連企業、員工、非營利組織、群眾、當地政府甚至客戶，讓綠能公益的影響力更上層樓。

花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示：「花旗集團的使命，在於藉由負責任的金融，以推動成長與經濟進步。面對氣候變遷所帶來的危機，花旗銀行以聯合國17個永續發展目標為依歸，希望攜手客戶、社區、非營利組織等團體，串聯全球網絡，發揮金融的正向影響力，替地球永續盡一份心力。花旗台灣自2017年起陸績協助非營利組織架設太陽能電廠。這次的『迎光飛翔 綠動未來』專案，花旗不僅同時推動公益及綠能，幫助非營利組織擴大綠電效應，更開心的是知道我們客戶跟花旗目標是一致的。」

2018年花旗銀行首度與宜蘭聖嘉民長照中心合作興建太陽能電廠，並首創國內公益再生能源憑證。2019年雙方再度合作推動「迎光飛翔 綠動未來」，幫助宜蘭聖嘉民啟智中心。2019年的綠能公益專案中，花旗攜手陽光伏特家，邀請員工、全民與宜蘭政府共同參與愛心募款活動，協助聖嘉民啟智中心興建一座23.87kWp太陽能電廠，不僅節省電費負擔，還能擴大綠電效益。更進一步，花旗的企業客戶大江生醫，也承諾購買中心綠電所產生的再生能源憑證，為啟智中心挹注額外與穩定資源。在花旗的號召下，各界綠能公益夥伴共同攜手合作，幫助啟智中心在未來20年中，產生整體超過190多萬元的綠電效益。

太陽能電廠花旗綠能

延伸閱讀

數位取代語音 花旗信用卡0800專線3月1日...

銀行減成本 0800免付費漸被消失

擴大綠能影響力 花旗攜手陽光伏特家

徵的就是你！ 花旗投銀計劃聘2,500名程式...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

日圓跌回0.27 一年來最便宜

2020-01-09 23:24

國銀放款中小企 攀高

2020-01-10 01:14

華南產董座 凃志佶升任

2020-01-10 01:12

2020年投資展望／法巴銀行 樂觀股債市

2020-01-10 01:11

主打「保證收益」 街口託付寶恐胎死腹中

2020-01-10 01:08

策略經營／黃(金喜)葹深耕台灣 從一本故事書開始

2020-01-10 00:57

台幣爆量 盤中又見2字頭

2020-01-09 23:52

名家觀點／金控業有「多角化折價」現象？

2020-01-09 23:24

台幣升勢猛 名目匯率攀高

2020-01-09 23:23

換新鈔多一家 北富銀1月16日起提供新鈔提領與兌換

2020-01-09 21:04

中小企業放款年增3567億元 可望創近5年新高

2020-01-09 19:28

街口挑戰金管會天條 金管會：不拿掉保證收益一切免談

2020-01-09 17:49

3.5萬中小企業獲國銀借款3,567億元 挑戰五年新高

2020-01-09 17:17

數位取代語音 花旗信用卡0800專線3月1日起全面取消

2020-01-09 16:30

中東情勢影響 汽油估下周漲0.3元

2020-01-09 14:49

中東情勢影響 台幣30元下區間震盪

2020-01-09 14:32

銀行減成本 0800免付費漸被消失

2020-01-09 14:32

財經皓角／存股爽退休？ 沒完整規畫恐陷危機

2020-01-09 14:29

日圓換匯0.27字頭 差一天換新台幣3萬多了快500元

2020-01-09 10:49

又見2字頭！ 新台幣早盤升值1.11角

2020-01-09 09:37

智慧經營／黎方國三心管理 留住人才

2020-01-09 03:24

逐筆交易練兵 抽大獎

2020-01-09 02:59

台指權證 去年發行稱冠

2020-01-09 02:57

投保中心成立17年 累計求償610億

2020-01-09 02:42

元大EM主權債ETF 今掛牌

2020-01-09 02:42

台壽志工 陪獨老辦年貨

2020-01-09 01:22

胡亦嘉：託付寶 拚年後上線

2020-01-09 00:02

債券ETF 添四檔新兵

2020-01-08 23:58

街口託付寶 拚春節後上線

2020-01-08 23:23

託付寶產品發布會 胡定吾到場挺兒

2020-01-08 23:19
看更多

熱門文章

日圓換匯0.27字頭 差一天換新台幣3萬多了快500元

2020-01-09 10:49

「勞保+國保」怎麼算？老年年金這樣領才不吃虧

2020-01-09 16:43

台積電真的很操嗎？徵才影片網友笑稱像「莒光園地」

2020-01-09 20:23

僅擔任一年半 辜公怡請辭台泥副董事長

2020-01-09 21:49

注意！國保這種情形才能保證月領3,628元基礎年金

2020-01-09 16:42

又見2字頭！ 新台幣早盤升值1.11角

2020-01-09 09:37

財經皓角／存股爽退休？ 沒完整規畫恐陷危機

2020-01-09 14:29

向中央調頭寸702億元 公務員年終獎金1月15日入袋

2020-01-09 13:33

面板景氣回溫 雙虎產能滿載

2020-01-09 02:23

街口挑戰金管會天條 金管會：不拿掉保證收益一切免談

2020-01-09 17:49

數位取代語音 花旗信用卡0800專線3月1日起全面取消

2020-01-09 16:30

遭爆料80名台幹無法回台投票？和碩回應了

2020-01-09 17:35

台泥DAKA園區開幕 星巴克進駐

2020-01-09 11:18

二大記憶體漲價 趨勢向上

2020-01-09 03:42

響應根留台灣 國巨將匯回100億資金

2020-01-09 02:23

5G標金站上1134億元 將超越4G紀錄

2020-01-09 13:35

聯發科智慧冰箱應用 免開冰箱門知內容

2020-01-09 04:34

LGD年底前在韓停產LCD

2020-01-09 02:23

台塑拚四寶獲利王 林健男：五年58億美元投資案添動能

2020-01-09 19:01

5G標金 飆破1,100億元

2020-01-09 02:26

台廠衝業績 CES秀新技術

2020-01-09 02:23

名家觀點／解答2020的三個問號

2020-01-09 03:34

央行理事 五個新面孔

2020-01-09 01:21

5G競標達1163億元 逼近4G標金紀錄

2020-01-09 17:47

銀行減成本 0800免付費漸被消失

2020-01-09 14:32

鴻海集團傳動員台幹返鄉投票？公司回應這樣說

2020-01-09 22:46

智慧經營／黎方國三心管理 留住人才

2020-01-09 03:24

二大記憶體漲價 趨勢向上

2020-01-09 02:23

逐筆交易練兵 抽大獎

2020-01-09 02:59

張安平夢想成真！台泥DAKA成為北花蓮旅遊新亮點

2020-01-09 15:11

連鎖效應／「目標關鍵結果」更勝KPI

2020-01-09 03:28

元大EM主權債ETF 今掛牌

2020-01-09 02:42

台泥花蓮和平廠DAKA園區 循環經濟吹「文創風」

2020-01-09 14:32

業務最前線／彩虹有幾種顏色？

2020-01-09 03:27

MLCC晶片電阻第2季看漲 廠商稼動率拚7成

2020-01-09 11:39

合法加班費、特休獎金 免課綜所稅

2020-01-09 14:38

三星推移動式SSD T7 Touch 傳輸速度領先業界

2020-01-09 15:50

中小企業放款年增3567億元 可望創近5年新高

2020-01-09 19:28

600億青創貸款最快3月上路 蘇揆指示從優、從速、從簡

2020-01-09 12:58

換新鈔多一家 北富銀1月16日起提供新鈔提領與兌換

2020-01-09 21:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top