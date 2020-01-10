親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

國銀放款中小企 攀高

2020-01-10 01:14經濟日報 記者葉憶如／台北報導

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
分享
在政府支持下，國銀對中小企業放款有機會創下近五年來新高。金管會昨（9）日晚間最新公布，去年1~11月國銀整體放款中小企業新增3.5萬戶，總計金額3,567億元，跟去年度設立年度目標2,700億元相比，超前進度達32%。有機會突破2017年時最高紀錄3,671億元，再締近五年新高紀錄。

個別銀行方面，銀行局也揭露，去年前11月放款中小企業增加金額最多的前三名，分別為土銀592億元、合庫328億元、國泰世華銀319億元。

至於最後三名（跟2018年1~11月）比較，以台中銀減少88億元、星展銀減少48億元及遠東銀減少45億元最多。

據銀行局資料統計，截至11月底止，國銀對中小企業放款餘額達6兆7947億元，較去年10月增加495.03億元，去年來1~11月總計新增3,567億元，這個數字為五年來的新高，已經高過2018年全年對中小企業放款的3,355億元。

依去年前11月進度，去年全年新增數字有機會超過2017年的3,671億元，有望創下近五年新高。

上次對中小企業放款最高是2014年放款的4,034億元。最近五年還有包括2015年2,909億元、2016年2,792億元都低於去年前11月。

銀行局官員昨（9）日表示，國銀對中小企業逾放率，也來到歷史新低的0.36%，顯示國銀對中小止業徵授信與風管能力愈來愈好，再配合信保基金的保證機制下，給中小企業更多資源，在信保基金與經濟部聯合輔導基金二大支持下，銀行也放心，更願意融資給中小企業。

行政院院長蘇貞昌去年也指示，不只放款金額，連放款戶數要一併納入2019年評等的重要因子。據金管會統計，2018年底到2019年11月底止，國銀總計放款增加3萬5,000戶左右給中小企業，戶數的總數已來到28萬4,000戶左右。

金管會統計2019年中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.74%，占民營企業放款餘額比率為64.48%。另外，2019年11月的平均逾期放款率為0.36%，為歷史新低紀錄。

金管會

延伸閱讀

中小企業放款年增3567億元 可望創近5年新...

違反金管會天條 街口託付寶恐難進沙盒

街口挑戰金管會天條 金管會：不拿掉保證收益一...

3.5萬中小企業獲國銀借款3,567億元 挑...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

日圓跌回0.27 一年來最便宜

2020-01-09 23:24

花旗「綠動未來」 推廣再生能源

2020-01-10 01:12

華南產董座 凃志佶升任

2020-01-10 01:12

2020年投資展望／法巴銀行 樂觀股債市

2020-01-10 01:11

主打「保證收益」 街口託付寶恐胎死腹中

2020-01-10 01:08

策略經營／黃(金喜)葹深耕台灣 從一本故事書開始

2020-01-10 00:57

台幣爆量 盤中又見2字頭

2020-01-09 23:52

名家觀點／金控業有「多角化折價」現象？

2020-01-09 23:24

台幣升勢猛 名目匯率攀高

2020-01-09 23:23

換新鈔多一家 北富銀1月16日起提供新鈔提領與兌換

2020-01-09 21:04

中小企業放款年增3567億元 可望創近5年新高

2020-01-09 19:28

街口挑戰金管會天條 金管會：不拿掉保證收益一切免談

2020-01-09 17:49

3.5萬中小企業獲國銀借款3,567億元 挑戰五年新高

2020-01-09 17:17

數位取代語音 花旗信用卡0800專線3月1日起全面取消

2020-01-09 16:30

中東情勢影響 汽油估下周漲0.3元

2020-01-09 14:49

中東情勢影響 台幣30元下區間震盪

2020-01-09 14:32

銀行減成本 0800免付費漸被消失

2020-01-09 14:32

財經皓角／存股爽退休？ 沒完整規畫恐陷危機

2020-01-09 14:29

日圓換匯0.27字頭 差一天換新台幣3萬多了快500元

2020-01-09 10:49

又見2字頭！ 新台幣早盤升值1.11角

2020-01-09 09:37

智慧經營／黎方國三心管理 留住人才

2020-01-09 03:24

逐筆交易練兵 抽大獎

2020-01-09 02:59

台指權證 去年發行稱冠

2020-01-09 02:57

投保中心成立17年 累計求償610億

2020-01-09 02:42

元大EM主權債ETF 今掛牌

2020-01-09 02:42

台壽志工 陪獨老辦年貨

2020-01-09 01:22

胡亦嘉：託付寶 拚年後上線

2020-01-09 00:02

債券ETF 添四檔新兵

2020-01-08 23:58

街口託付寶 拚春節後上線

2020-01-08 23:23

託付寶產品發布會 胡定吾到場挺兒

2020-01-08 23:19
看更多

熱門文章

日圓換匯0.27字頭 差一天換新台幣3萬多了快500元

2020-01-09 10:49

「勞保+國保」怎麼算？老年年金這樣領才不吃虧

2020-01-09 16:43

台積電真的很操嗎？徵才影片網友笑稱像「莒光園地」

2020-01-09 20:23

僅擔任一年半 辜公怡請辭台泥副董事長

2020-01-09 21:49

注意！國保這種情形才能保證月領3,628元基礎年金

2020-01-09 16:42

又見2字頭！ 新台幣早盤升值1.11角

2020-01-09 09:37

財經皓角／存股爽退休？ 沒完整規畫恐陷危機

2020-01-09 14:29

向中央調頭寸702億元 公務員年終獎金1月15日入袋

2020-01-09 13:33

面板景氣回溫 雙虎產能滿載

2020-01-09 02:23

街口挑戰金管會天條 金管會：不拿掉保證收益一切免談

2020-01-09 17:49

數位取代語音 花旗信用卡0800專線3月1日起全面取消

2020-01-09 16:30

遭爆料80名台幹無法回台投票？和碩回應了

2020-01-09 17:35

台泥DAKA園區開幕 星巴克進駐

2020-01-09 11:18

二大記憶體漲價 趨勢向上

2020-01-09 03:42

響應根留台灣 國巨將匯回100億資金

2020-01-09 02:23

5G標金站上1134億元 將超越4G紀錄

2020-01-09 13:35

聯發科智慧冰箱應用 免開冰箱門知內容

2020-01-09 04:34

LGD年底前在韓停產LCD

2020-01-09 02:23

台塑拚四寶獲利王 林健男：五年58億美元投資案添動能

2020-01-09 19:01

5G標金 飆破1,100億元

2020-01-09 02:26

台廠衝業績 CES秀新技術

2020-01-09 02:23

名家觀點／解答2020的三個問號

2020-01-09 03:34

央行理事 五個新面孔

2020-01-09 01:21

5G競標達1163億元 逼近4G標金紀錄

2020-01-09 17:47

銀行減成本 0800免付費漸被消失

2020-01-09 14:32

鴻海集團傳動員台幹返鄉投票？公司回應這樣說

2020-01-09 22:46

智慧經營／黎方國三心管理 留住人才

2020-01-09 03:24

二大記憶體漲價 趨勢向上

2020-01-09 02:23

逐筆交易練兵 抽大獎

2020-01-09 02:59

張安平夢想成真！台泥DAKA成為北花蓮旅遊新亮點

2020-01-09 15:11

連鎖效應／「目標關鍵結果」更勝KPI

2020-01-09 03:28

元大EM主權債ETF 今掛牌

2020-01-09 02:42

台泥花蓮和平廠DAKA園區 循環經濟吹「文創風」

2020-01-09 14:32

業務最前線／彩虹有幾種顏色？

2020-01-09 03:27

MLCC晶片電阻第2季看漲 廠商稼動率拚7成

2020-01-09 11:39

合法加班費、特休獎金 免課綜所稅

2020-01-09 14:38

三星推移動式SSD T7 Touch 傳輸速度領先業界

2020-01-09 15:50

中小企業放款年增3567億元 可望創近5年新高

2020-01-09 19:28

600億青創貸款最快3月上路 蘇揆指示從優、從速、從簡

2020-01-09 12:58

換新鈔多一家 北富銀1月16日起提供新鈔提領與兌換

2020-01-09 21:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top