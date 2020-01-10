國銀放款中小企 攀高

圖／經濟日報提供 分享 facebook 在政府支持下，國銀對中小企業放款有機會創下近五年來新高。金管會昨（9）日晚間最新公布，去年1~11月國銀整體放款中小企業新增3.5萬戶，總計金額3,567億元，跟去年度設立年度目標2,700億元相比，超前進度達32%。有機會突破2017年時最高紀錄3,671億元，再締近五年新高紀錄。

個別銀行方面，銀行局也揭露，去年前11月放款中小企業增加金額最多的前三名，分別為土銀592億元、合庫328億元、國泰世華銀319億元。

至於最後三名（跟2018年1~11月）比較，以台中銀減少88億元、星展銀減少48億元及遠東銀減少45億元最多。

據銀行局資料統計，截至11月底止，國銀對中小企業放款餘額達6兆7947億元，較去年10月增加495.03億元，去年來1~11月總計新增3,567億元，這個數字為五年來的新高，已經高過2018年全年對中小企業放款的3,355億元。

依去年前11月進度，去年全年新增數字有機會超過2017年的3,671億元，有望創下近五年新高。

上次對中小企業放款最高是2014年放款的4,034億元。最近五年還有包括2015年2,909億元、2016年2,792億元都低於去年前11月。

銀行局官員昨（9）日表示，國銀對中小企業逾放率，也來到歷史新低的0.36%，顯示國銀對中小止業徵授信與風管能力愈來愈好，再配合信保基金的保證機制下，給中小企業更多資源，在信保基金與經濟部聯合輔導基金二大支持下，銀行也放心，更願意融資給中小企業。

行政院院長蘇貞昌去年也指示，不只放款金額，連放款戶數要一併納入2019年評等的重要因子。據金管會統計，2018年底到2019年11月底止，國銀總計放款增加3萬5,000戶左右給中小企業，戶數的總數已來到28萬4,000戶左右。

金管會統計2019年中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.74%，占民營企業放款餘額比率為64.48%。另外，2019年11月的平均逾期放款率為0.36%，為歷史新低紀錄。