主打「保證收益」 街口託付寶恐胎死腹中

街口執行長胡亦嘉推「託付寶」主打保證收益，已觸犯金管會天條，恐胎死腹中。金管會證期局昨（9）日明確表示，只要涉及「保證收益」就一切免談，就算想進監理沙盒，也必須拿掉保證收益。金管會也透露，街口金融科技公司已承諾要將廣告下架。

街口想要成為「台股餘額寶」第一家，用電子支付來買基金，過去中國大陸餘額寶是吸引民眾資金後去買「貨幣型基金」，並給付遠高於銀行定存的收益率，而街口集團透過旗下金融科技公司最近大打廣告推出「託付寶」，主打民眾只要藉由街口支付到託付寶開戶後，轉入的錢可買入街口投信的基金，並提供年化收益率1.5%，有點「類定存」的意味，此舉觸犯到金管會最重視的「天條」，也就是保證收益。

目前能夠推出「定存」或是「類定存」之類的金融商品，僅有資本額高達數百億、千億元的銀行或是保險公司，而街口要用金融科技公司形式進行類似吸收存款的行為，就是踩到金管會不容挑戰的紅線。

金管會證期局昨天明確指出，「託付寶」目前就是違反投信投顧法，尤其是投資不能「保證收益」，這是最基本的原則，就算街口投信主張是由街口金融科技公司來補貼錢，一樣是涉及「保證收益」，只要涉及到「保證收益」就一切免談。