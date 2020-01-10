策略經營／黃(金喜)葹深耕台灣 從一本故事書開始

法國巴黎保險亞洲區總裁黃(金喜)葹 法國巴黎保險／提供 分享 facebook 「把巴黎帶到台灣，是時尚；把台灣帶到巴黎，是麵包。」法國巴黎保險亞洲區總裁黃(金喜)葹，出生於馬來西亞傳統華人家庭，成長過程體弱多病，家族觀念保守，但她努力不懈爭取出國求學機會，進入保險業也用同樣的拚搏精神，把台灣業績帶起來，因為她很務實的體認到「麵包」的重要性。

多元包容 展現核心價值

身為法國巴黎保險進入亞洲市場以來的第一位女性總裁，黃(金喜)葹負責亞洲重點市場，包括台灣、中國大陸、日本、韓國、印度、越南以及泰國等；她表示，多元包容的精神一直是法國巴黎保險的營運核心之一，接任法國巴黎保險亞洲區總裁一職正落實這項企業核心價值。

在兩岸三地都有長時間居住經驗，加上自己的故鄉馬來西亞，黃(金喜)葹以她的敏銳觀察力發現，因為民族性的不同，每個市場的保險客戶也有不同的特色，因此重點商品和行銷模式也都不一樣。

以馬來西亞來說，因為居民多數信奉回教，他們都有虔誠而且堅定的宗教信仰，對於保險要續繳保費的態度就不若華人積極，反觀台灣和大陸市場，則對於保費續繳的紀律高且謹慎，保單持續率也會比較高。

說到讓法國人認識台灣，黃(金喜)葹說，在法國巴黎保險總公司沒有一位員工不認識台灣的！也讓她每次回到總公司開會，都覺得自己走路有風。

為什麼台灣可以在法國巴黎保險這麼響叮噹？原因就在於法國巴黎保險在亞洲的業績，有六成是來自台灣；而法國巴黎保險的投資型商品，更有七成是來自台灣市場的貢獻。

三年計畫 業績成長倍增

怎麼做到的？黃(金喜)葹回憶，2016年自己剛來台灣的時候，很多同事都問「你是來把公司收掉的嗎」？

因為當時台灣保險市場正面臨許多外商保險公司紛紛自台灣撤資 ，或是賣掉部分業務，外商保險圈個個人心惶惶。

務實的黃(金喜)葹知道，要讓總公司全力支持台灣，唯有把台灣的業務帶起來，總公司才會注資台灣，而自己很務實，是一個認為麵包比較重要的人。

當時法國巴黎保險在全球35國家都有業務，面對其他34個競爭對手，黃(金喜)葹雖然擬定了如何在台灣深耕的三年計畫，但她知道如果只是一份單純的企劃書，很難脫穎而出，因此她拿出來的是一本「台灣故事書」，一個屬於台灣的故事，搶眼的報告也讓總公司對台灣市場另眼相看 。

法國巴黎保險2014年曾經在台灣市場創下很高的業績，黃(金喜)葹認為，輝煌不只在過去，她更相信輝煌在未來，以「希望」、「尊嚴」和「自信」，讓台灣的同仁看到更美好的未來；她的台灣故事書不但獲得總公司的青睞，投注更多資源到台灣，也讓三年來台灣的業績成長了快一倍。

現在黃(金喜)葹反問同事：「你還覺得我是來把公司賣掉的嗎？」同事都說「哪有可能 」！