冠德小金雞環球購物中心去年成長5.5% 南港店最亮眼

冠德（2520）小金雞環球購物中心去年營收年增5.5%，可說是百貨資優生，主要因引進超過150個新品牌，商圈獨家品牌超過50家，七家店中更以南港店表現最佳，營收成長16%。環球購物中心主管表示，今年將深入會員經營，持續引進新品牌，預期業績將持續穩定成長，年增6%，維持破百億元業績。

2019年環球購物中心改裝幅度創新高，達20%，除了引進超過150家新品牌，其中商圈獨家品牌更超越50家，親子活動累積超過1,200場，加上自有支付「GM pay」上線及全面升級APP服務，首創百貨商場多項功能，如大眾交通時刻查詢、親子車位預約等，APP下載量已超過24萬，且電子支付客單價較實體支付高2.7倍。

去年在虛實雙引擎的帶動下，會員數成長超過兩成，達63萬人，來客數突破4,600萬人次，帶動業績成長5.5%；2020年將以分眾會員深化經營、GM pay及APP預約服務更全面、引進商圈獨家品牌及體驗服務的強化，預計業績將持續穩定成長，年度業績目標成長6%。