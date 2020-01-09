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藍營凱道造勢號召力震撼！韓國瑜合體李佳芬宣布破100萬人

冠德小金雞環球購物中心去年成長5.5% 南港店最亮眼

2020-01-09 21:08經濟日報 記者何秀玲／即時報導

冠德（2520）小金雞環球購物中心去年營收年增5.5%，可說是百貨資優生，主要因引進超過150個新品牌，商圈獨家品牌超過50家，七家店中更以南港店表現最佳，營收成長16%。環球購物中心主管表示，今年將深入會員經營，持續引進新品牌，預期業績將持續穩定成長，年增6%，維持破百億元業績。

2019年環球購物中心改裝幅度創新高，達20%，除了引進超過150家新品牌，其中商圈獨家品牌更超越50家，親子活動累積超過1,200場，加上自有支付「GM pay」上線及全面升級APP服務，首創百貨商場多項功能，如大眾交通時刻查詢、親子車位預約等，APP下載量已超過24萬，且電子支付客單價較實體支付高2.7倍。

去年在虛實雙引擎的帶動下，會員數成長超過兩成，達63萬人，來客數突破4,600萬人次，帶動業績成長5.5%；2020年將以分眾會員深化經營、GM pay及APP預約服務更全面、引進商圈獨家品牌及體驗服務的強化，預計業績將持續穩定成長，年度業績目標成長6%。

目前環球購物中心全台共有七家店，其中南港店成長16%，為七店中成長最多的店鋪，環球主管表示，因該店靠近台鐵，人流穩定成長，加上商品調整，加入藥妝店、家具店和親子娛樂店等，B2更有超商，並增加三明治和壽司店等，以貼近通勤客，進而帶動該店成長。

環球購物中心迎農曆春節檔期，板橋車站推美食、手作體驗新櫃。圖／環球購物中心提供
環球購物中心迎農曆春節檔期，板橋車站推美食、手作體驗新櫃。圖／環球購物中心提供
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