開發金控2019全年獲利大幅成長 創近13年新高

中華開發金控今天公布2019年十二月份自結稅後獲利10.85億元，累計全年稅後獲利達128.5億元，每股盈餘0.88元。全年獲利相較去年成長64%，創下近13年新高；2019年底每股淨值提高至12.86元。子公司商銀、證券、資本、壽險四大引擎獲利逐漸展現綜效，開發金表示，未來將持續強化各子公司業務競爭力、產品開發力及銷售力等，深化客戶經營及營運規模，以提高長期穩定的獲利能力。

開發金主要獲利來源中國人壽十二月雖因提存保單準備金之財務壓力較重，虧損5.02億元，但累計全年稅後獲利135.98億元，績效創下歷史新高，較去年成長34%，每股稅後盈餘為3.2元，ROE亦達12.6%。

中壽108年度新契約保費收入1241億元，總保費收入2799億元，強化推動高價值的傳統分期繳與保障型商品奏效，初年度分期繳商品保費收入較去年同期大幅成長近30%。除獲利表現亮眼外，也帶動資產規模穩定成長，截至108年底總資產已一舉突破2兆元，較107年成長17%，淨值也較107年底成長，淨值/資產比達7.4%，108年底自結的資本適足率超過300%以上，遠高於法定要求，整體財務結構強健。

凱基銀行十二月份的業績，包含淨利差、手收及金融交易保持穩定貢獻，十二月份稅後獲利2.67億元，累計全年度稅後獲利36.06億元，相較於去年成長幅度達68%。

凱基證券因經紀、債券、承銷等業務皆有獲利貢獻，十二月份稅後獲利5.71億元，累計全年度稅後獲利60.62億元，相較於去年成長幅度達61%。凱基證券持續發展財富管理等手續費收入業務，債券、投資銀行及衍生性商品業務獲利均有大幅進展，除台灣市場成長外，海外子公司包括香港、印尼及泰國等，獲利已達全公司獲利20%。凱基投信於2019年管理資產規模達1729億元，較去年底成長幅度達438%。

中華開發資本獲利動能來自投資部位評價回升，十二月份稅後獲利3.61億元，累計全年度稅後獲利22.78億元，約略與去年持平。開發資本持續推動資產管理業務，於2019年完成募集人民幣生醫基金，總資產管理規模達新臺幣398億元。