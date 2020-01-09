中壽自結上月虧損5億元 去年EPS 3.2元

中壽今（9）日公布2019年自行結算獲利，雖然12月單月稅後虧損5億元，但是累計全年稅後盈餘達135.98億元，較去年同期成長34%，每股稅後盈餘為3.2元。

中壽表示，12月虧損是因提存保單準備金之財務壓力較大及台幣升值之影響，所以虧損。但累計獲利仍成長34%，2019年經營績效創下歷史新高，股東權益報酬率（ROE）達12.6%。近年來在推動高價值商品之策略下，除獲利表現亮眼外，亦帶動資產規模穩定成長，截至2019年底總資產已一舉突破2兆元，較107年成長17%，淨值超過1,400億元，亦較2018年底成長95%，淨值資產比達7.4%。2019年底自結之資本適足率亦超過300%以上，皆遠高於法定要求，整體財務結構強健。

中壽表示，2019年度新契約保費收入1,241億元，總保費收入2,799億元，由於強化推動高價值之傳統分期繳與保障型商品奏效，初年度分期繳商品保費收入較去年同期大幅成長近30%。

此外，中國人壽表示，去年全面啟動業務通路組織發展及數位轉型，透過推動 i-Agent 導入行動化數位工具、優化通訊處營運模式，2019新登錄人數較107年成長近 40%，是大型保險公司中少數業務員人數呈現正成長的公司。除登錄人數成長外，同步帶動業務員轉型年輕化且在推動高價值的傳統分期繳與保障型商品同時，也使新人平均收入增加 20%，公司轉型創新已經奠定堅實基礎。