違反金管會天條 街口託付寶恐難進沙盒

街口執行長胡亦嘉推「託付寶」主打保證收益，已觸犯金管會天條，恐胎死腹中。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

街口執行長胡亦嘉推「託付寶」主打保證收益，已觸犯金管會天條，恐胎死腹中。金管會證期局今（9）日明確表示，只要涉及「保證收益」就一切免談，就算想進監理沙盒，也必須拿掉保證收益。金管會也透露，街口金融科技公司已承諾要將廣告下架。

街口想要成為「台股餘額寶」第一家，用電子支付來買基金，過去中國大陸餘額寶是吸引民眾資金後去買「貨幣型基金」，並給付數倍於銀行定存的收益率，而街口集團透過旗下金融科技公司最近大打廣告推出「託付寶」，主打民眾只要藉由街口支付到託付寶開戶後，轉入的錢可買入街口投信的基金，並提供年化收益率1.5%，有點「類定存」的意味，此舉觸犯到金管會最重視的「天條」，也就是保證收益。

目前能夠推出「定存」或是「類定存」之類的金融商品，僅有資本額高達數百億、千億元的銀行或是保險公司，而街口要用金融科技公司形式進行類似吸收存款的行為，就是踩到金管會不容挑戰的紅線。

金管會證期局今天明確指出，「託付寶」目前就是違反投信投顧法，尤其是投資不能「保證收益」，這是最基本的原則，就算街口投信主張是由街口金融科技公司來補貼錢，一樣是涉及「保證收益」，只要涉及到「保證收益」就一切免談。

胡亦嘉雖然7日已拜會金管會，承諾將來會一切符合法規，但仍然選擇在8日召開記者會，發布「託付寶」的架構，並堅持年化收益率1.5%，採「多退少補」形式，基金投資若超過1.5%以上，仍然只給予1.5%年化收益率，超出部分由街口金融科技公司收取；但若基金投資低於1.5%，就由街口金融科技公司補錢給投資人達到1.5%收益率。

雖然胡亦嘉父親、前開發工業銀行董事長胡定吾為兒子站台並向金管會喊話，「政府應該有容量來鼓勵創新，而不是阻礙。」證期局官員9日表示，很鼓勵業者有創新作法透過監理沙盒來實驗。不過若「託付寶」想進監理沙盒，也必須把保證收益這項拿掉。證期局表示，監理沙盒實驗主要是針對法規未明確規範清楚的模糊地帶做實驗，並不是要挑戰或推翻法規。至於街口大打廣告主打年化收益率1.5%，證期局也透露，街口已經向金管會承諾，會把廣告下架。