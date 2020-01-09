街口挑戰金管會天條 金管會：不拿掉保證收益一切免談

街口執行長胡亦嘉昨大舉召開記者會，推出「託付寶」主打保證收益，挑戰金管會底線。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

街口執行長胡亦嘉昨大舉召開記者會，推出「託付寶」主打保證收益，挑戰金管會底線。金管會今明確表示，只要涉及「保證收益」就一切免談，就算想進監理沙盒，也必須把保證收益這項拿掉。金管會也透露，街口金融科技公司已承諾要將廣告下架。

街口金融科技公司最近大打廣告推出「託付寶」，主打民眾只要藉由街口支付到託付寶開戶後，轉入的錢可買入街口投信的基金，並提供年化收益率1.5%，但採「多退少補」形式，基金投資若超過1.5%以上，仍然只給予1.5%年化收益率，超出部分由街口金融科技公司收取；但若基金投資低於1.5%，就由街口金融科技公司補錢給投資人達到1.5%收益率。

此舉已經觸犯到金管會最重視的「天條」，也就是保證收益。胡亦嘉前天雖然已拜會金管會，承諾將來會一切符合法規，但仍然選擇在昨天召開記者會，發布「託付寶」的架構，並堅持年化收益率1.5%，但因觸及到違法法規，正考慮進監理沙盒實驗。

金管會證期局今明確指出，「託付寶」目前就是違反投信投顧法，尤其是投資不能「保證收益」，這是最基本的原則，就算街口投信主張是由街口金融科技公司來補貼錢，一樣是涉及「保證收益」，只要涉及到「保證收益」就一切免談。

若「託付寶」想進監理沙盒，也可以挑戰保證收益的「天條」嗎？證期局表示，就算想進監理沙盒，也必須把保證收益這項拿掉，監理沙盒實驗主要是針對法規未明確規範清楚的模糊地帶做實驗，並不是要挑戰或推翻法規。

另街口大打廣告主打年化收益率1.5%，證期局也透露，街口已經向金管會承諾，會把廣告下架。