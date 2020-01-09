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3.5萬中小企業獲國銀借款3,567億元 挑戰五年新高

2020-01-09 17:17經濟日報 記者葉憶如／即時報導

在政府支持下，國銀對中小企業放款有機會創下近五年來新高。本報資料照片
在政府支持下，國銀對中小企業放款有機會創下近五年來新高。本報資料照片
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在政府支持下，國銀對中小企業放款有機會創下近五年來新高。金管會今（9）日晚間公布，今年來國銀放款中小企業新增3.5萬戶，1~11月整體增加放款3,567億元，跟今年度設立年度目標2,700億元，超前進度達132%。有希望再創五年來的新高，有望挑戰2017年全年的3,671億元。

個別銀行方面，銀行局也揭露，今年前11月放款中小企業增加金額最多的前三名為土銀592億元、合庫328億元、國泰世華銀319億元；

至於增加最少的最後三名（跟2018年1~11月）比較，台中銀減少88億元、星展銀48億元及遠東銀45億元為最少。

據銀行局統計，截至11月底止，國銀對中小企業放款餘額達6兆7,947億元，較上月增加495.03億元，今年來1~11月總計新增3,567億元，這個數字為五年來的新高。

最近五年來的數字，包括2015年2,909億元、2016年2,792億元、2017年3,671億元、2018年3,355億元。今年新增數字有機會超過2016年的數字，劊下近五年新高。

銀行局官員表示，國銀對中小企業逾放率，也來到歷史新低的0.36%，顯示國銀對中小止業徵授信與風管能力愈來愈好，再配合信保基金的保證機制下，給中小企業更多資源，在信保基金與經濟部聯合輔導基金二大支持下，銀行也放心，更願意融資給中小企業，同時去年度行政院也指示，戶數要一併納入2019年評等的重要因子，去年底到今年11月底止，總計增加3萬5,000戶左右的中小企業，總數已來到28萬4,000戶左右。

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