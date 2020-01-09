數位取代語音 花旗信用卡0800專線3月1日起全面取消

花旗銀行宣布自今年3月1日起全面取消信用卡0800免付費電話，卡友需要諮詢得打付費電話。本報資料照 分享 facebook

數位時代語音走入歷史？花旗銀行宣布自今年3月1日起全面取消信用卡0800免付費電話，卡友需要諮詢得打付費電話；信用卡免錢的服務越來越少。

花旗銀行表示，0800-012-345自3月1日起不再提供信用卡服務，客戶服務專線須改撥02-2576-8000電話，卡友如需變更信用卡帳單地址／市話及email等服務，都將全面由網路銀行辦理。

早在室內電話0800取消之前，花旗已經先一步取消0800-555-598（手機）電話。事實上銀行是有步驟地讓0800「被看不見 」，早在10年前匯豐銀行的信用卡背面就不再印0800號碼，只有02開頭的付費電話，花旗和台新卡背也都沒有，雖然仍保留但是減少0800的曝光度，讓卡友需要急需打客服專線時，拿起信用卡看到02電話直接撥打，但總還是不敢明目張膽取消，就怕引起「民怨」；但花旗這次就直接全面取消0800了。

花旗表示，取消0800免付費客服電話是因應數位化的發展，信用卡客戶最常使用的諮詢服務，包括帳款與繳費方式查詢、行銷活動詢問以及變更信用卡帳單地址與聯絡方式等，都可以透過網路銀行或App獲得解決。

外銀部分渣打和星展的信用卡背面都還是有0800號碼；匯豐沒印，但表示 ，客戶想打0800可自己上官網查詢。

針對花旗取消0800，他行認為原因無他，就是成本減降，基於「使用者付費」理由，花旗做法並無不妥，各家銀行客服人員縮編中，客服電話常常忙線沒人接聽，電話「空轉」浪費客人時間，銀行也要花成本，數位浪潮下，通話免費的東西都會下降。銀行競爭激烈，利潤越來越薄，各銀行都在認真思考減降成本，花旗開第一槍，他行跟進的可能性是有的。

卡友江小姐就表示，早已習慣客服電話空轉，如有需要打0800，都是利用半夜睡覺前，先以免持電話打通，然後去刷牙 、洗臉、上廁所，反正一定有很長一段時間客服才會接聽，既然免付費，就利用這段時間做其他事情，等客服接通之後再說。

銀行業者表示，還有很多客人打通0800之後會「東拉西扯」講個沒完，取消0800之後，卡友需要額外增加成本來問問題，應可減少在不必要問題上打轉的時間。