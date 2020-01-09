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台灣貓狗快要比幼童多 明台產開發第三代寵物險

2020-01-09 15:45經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

日本三井住友海上集團在台灣的子公司明台產物保險今(9)日表示，台灣12歲以下幼童...
日本三井住友海上集團在台灣的子公司明台產物保險今(9)日表示，台灣12歲以下幼童人口已降至260萬人，而寵物貓狗則已超過250萬隻，少子化社會下毛小孩數未來將高於幼童人數。圖／ingimage
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日本三井住友海上集團在台灣的子公司明台產物保險今(9)日表示，台灣12歲以下幼童人口已降至260萬人，而寵物貓狗則已超過250萬隻，少子化社會下毛小孩數未來將高於幼童人數。

明台產險指出，寵物跟人一樣也有高齡化趨勢，根據日本小動物協會及日本寵物食品協會統計，以家犬而言，平均壽命已由1990年的8.6歲大幅提昇至2017年的14.19歲；另根據日本寵物協會統計，2017年家犬飼主每戶花在獸醫的費用，比2010年增加逾二成，寵物高齡化的醫療費用造成飼主龐大的負擔，也帶動寵物醫療險投保率持續增加。

明台產物保險表示，自2018年起引進日本熱銷的寵物險保單後，即帶動台灣投保風潮，目前依照最新趨勢再推出第三代商品「寵物の好險3」，提供寵物門診、住院、手術等三大醫療保障，以及寵物侵權責任、失蹤協尋廣告、寵物主人住院寄宿等三大生活保障，一直到寵物終老將面對的喪葬費用，提供完整的寵物險保障。

貓狗只要八歲以前投保，每年即可選擇自動續約(註:非保證續保)、沒有續保年齡上限，八歲以後採自然費率、保費隨年齡保費增加，不用擔心寵物高齡化之後的醫療費用與喪葬費用，減輕飼主的負擔並減少棄養的機率。

明台產險解釋，依照日本寵物險的成功經驗，寵物險經營跟現有產險商品差異頗大，需要特殊核保與理賠專業與經驗，才能長期持續推動。

明台產險複製日本成功經驗，自去年重新經營寵物險以來，這一年來承保貓狗數量已經超過3,000隻，目前銷售量國內第一、2019年前三季累計市占率超過七成，同時10月甫贏得台北市政府動保處認養寵物專屬保單專案招標。

該公司已完成超過300件醫療險理賠申請，累積完整的承保與理賠經驗，同時設有專人處理寵物險理賠、並聘用寵物顧問醫師制度，整體經營朝穩健發展，讓寵物主人不用擔心保險公司中途停售，更能讓寵物從年輕到終老，一輩子均能有安心保障。

明台產險指出，新保單最大特色，即是提供國內最高保額的實支實付型喪葬費用保障，可以用人性化方式處理毛小孩往生後事。

以近期明台產險承保國內首發官方版臺北市政府動保處的「給浪浪一個家 好險有你」認養寵物保險專案而言，即包含基本保額350元的喪葬費用保障，飼主可將寵物大體裝於黑色塑膠袋(不透光)攜往內湖台北市動物之家，檢附飼主身份證、寵物登記證 證明文件，並填妥委託焚化申請書、寵物除戶申請表，即可採取集體火化方式處理，寵物五公斤以內標準收費為350元(非設籍台北市之市民則以兩倍計收)，屆時飼主憑相關單據即可申請喪葬費用理賠。

越來越多飼主把毛小孩當家人，希望比照人類火化後納塔祭拜，則可能會選擇專業寵物業者辦理，包含個別精緻火化、誦經超渡法會、寵物骨灰罈、靈骨塔等一次性費用，即需要數千元到上萬元不等，因此這張最新保單即規劃最高保額1萬元的喪葬費用保障。

明台產險說明，目前寵物險理賠也包含寵物罹患重症與侵權傷人案例。其中一例為寵物癌症，大多動物醫院多會建議寵物主人放棄醫療，但這位飼主仍很有愛心不離不棄，整體包含門診、住院及手術費用，理賠金額總計超過新台幣6萬元，未來也還有可能會復發再入院醫療，因此高額醫療費用非一般家庭能夠負擔。

另一個是寵物侵權案例，過年期間家中狗狗因為太興奮不小心弄傷訪客，則由明台產險給付醫療費用約6,000元。

寵物產險理賠

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