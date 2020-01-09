網路投保超簡單 國泰產險再推萬元機票幸運抽

國泰產險今(9)日表示，許多民眾會趁春節或寒假假期與親朋好友一同出遊，為了讓民眾有更充足的保障、玩得更安心，國泰產險特別推出「線上投保旅遊險 萬元機票任你選」活動，即日起至6月30日國泰產險網站投保旅遊險，就有機會將機票帶回家。

近年來，自助旅遊日益盛行，民眾常親自包辦旅遊中的大小事，但當不可抗力的因素發生，如班機延誤、行李遺失、護照被偷或氣候因素，導致班機無法起降等狀況，難免感到無力和掃興。好在隨著近年旅遊險商品日益多元化，民眾已可透過各式保險，將風險轉嫁給保險公司。

國泰產險資深副總經理許嘉元表示，現行方案多元，像班機延誤、行李遺失、旅程取消等風險，也都有相對應的保險可投保，而且不只有多元的保障方案，保險公司也會不定時推出各式活動，民眾可依照自身的需求與喜好投保。如國泰產險即日起推出新活動，凡在2020年6月30日前，於國泰產險網站投保旅遊險，就有機會抽到價值2萬元的華航機票，讓民眾不只享有相關保險保障，還有機會能再「搭機出國一次」。

許嘉元指出，各家保險公司的旅遊綜合險產品不盡相同，理賠規範的行程種類、延誤時數、賠付金額、理賠方法等也都有所差異，民眾購買時，需視自身狀況與當前天候型態，選擇最適合的保險商品。

他舉例，如擔心風雨問題以致班機延誤者，旅遊不便險可填補相關風險損失，以投保國泰產險的旅遊不便險為例，受延誤達三小時，即有賠付定額保障，而且每三小時加倍賠付，達到延誤九小時以上時，可獲得最高三倍的保障金額。以全新推出的早鳥豪華型保障內容為例，班機延誤達三小時即定額賠付6,000元，每次最高可獲得1萬8,000元的補償。

許嘉元提醒民眾，保單在賠付方式上會依公司、商品等等有所差異，民眾購買時，可將相關條件納入考量範圍。

舉例來說，國泰產險提供旅遊不便險快速理賠的服務，只要在投保時提供航班等資訊，當班機延誤達理賠標準時會以手機簡訊主動通知，保戶只要回傳登機證，通過審核即可獲得保險金理賠。

而搭乘長榮/立榮航空或中華/華信航空國際線的保戶服務可再升級，符合資格之保戶若航班延誤達理賠標準，國泰產險將與航空公司確認保戶實際搭乘後，主動將理賠金匯入指定帳號，連回傳登機證的手續都免了，不僅簡化申請理賠的手續，更保障保戶的理賠權益。