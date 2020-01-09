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波力「羽你蓮心」 捐贈頂級羽球拍給南投新庄國小師生

2020-01-09 11:12經濟日報 記者宋健生／即時報導

波力集團熱心公益，在集團創辦人洪進山總經理帶領下，特別於南投縣新庄國小舉辦「波力羽你蓮心」公益分享會活動，當場並捐贈波力頂級碳纖維羽球拍等羽球配備給全校師生。

波力集團自1982年成立以來，以碳纖維複合材料技術享譽全球，累積超過150件專利，不僅擁有頂尖技術與優質產品，更熱衷參與社會公益活動，長期關懷弱勢團體與資源短缺的偏鄉學子，落實企業社會責任。

這場「波力羽你蓮心」公益分享會，出席貴賓包括前行政院長張善政夫人張琦雅、國泰投信董事長張錫、資深藝人陳亞蘭、全國商業總會策略長邱正偉、華航諾富特飯店行政主廚王添滿、新北市身障體育總會副會長朱豐璋、台中市身障體育總會理事謝緯億等人。

波力集團以推廣提升身心靈的運動哲學，作為長期願景，創辦人洪進山從小為羽球選手，球齡超過53年，加上產業研製經驗，百年球魂與科技整合，方能淬鍊出精湛的羽拍工藝。

洪進山表示，一般企業捐贈球拍大多是中級品，但波力為了幫助學童圓夢，在就學時期就能使用世界頂級球拍，所以捐贈頂級碳纖維羽球拍，希望大家能在將來讓這份關懷更茁壯，長大之後影響社會更多的人。

張善政的夫人張琦雅，向來行事低調，很少在公開場合曝光，然而為了支持波力作公益，特別出席分享會，她也鼓勵學童們勇敢圓夢。

公益分享會上，張琦雅首開金嗓，公開獻唱經典民歌「西風的話」，清亮優美的歌聲，博得滿堂喝采，也讓整場活動增添更多溫暖。

洪進山說，在張琦雅的身上，看到了真善美的自然流露，及對弱勢族群真切深度的關懷，因此排除萬難，力邀她參與公益活動，以及入鏡公益影片。他也相信，透過張琦雅本身的正能量，定能為偏鄉學童和身障朋友，帶來正向強大的影響力。

波力集團熱心公益，在集團創辦人洪進山總經理（前排左三）帶領下，特別於南投新庄國小...
波力集團熱心公益，在集團創辦人洪進山總經理（前排左三）帶領下，特別於南投新庄國小舉辦「波力羽你蓮心」公益分享會，當場並捐贈波力頂級碳纖維羽球拍等配備給全校師生。 圖／波力集團提供
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