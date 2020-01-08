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年賺200億 元大金暨證券銀行壽險子公司 同登獲利新高

2020-01-08 23:02經濟日報 記者夏淑賢/台北即時報導

元大金控（2885）與子公司元大證券、元大銀行、元大人壽，2019全年稅後純益同創歷史新高，元大金2019年稅後純益突破200億元大關，來到205.69億元，年成長達10%，元大證券2019年賺91億元，元大銀行獲利達到100億元，元大人壽出現雙倍成長，全部改寫獲利新高紀錄。

元大金控2019全年獲利成長一成多，每股稅後純益（EPS）1.76元，子公司元大證券獲利突破90億元，遙遙領先同業，元大銀行獲利站上百億元大關，兩家子公司是貢獻元大金的雙主力。元大人壽前年轉虧為盈，去年呈現雙倍成長，元大期貨元大投信均穩坐市場龍頭，帶動金控整體經營規模顯著提升。

元大金控期貨元大投信

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