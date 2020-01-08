未達法定人數要求 張榮發文教基金會未完成董事改選

張榮發文教基金會於今（8）日召開董事會，會中依據「財團法人法」通過109年度工作計畫及經費預算，並通過內控及稽核制度等議案。不過，今天未能順利進行董監事改選，張榮發文教基金會對此事深表遺憾，也表達希望能儘快選出新任董事，讓基金會業務回歸正軌。

張榮發文教基金現任董事任期於107年12月17日屆滿，因此今日特別將此案列為討論的第一案，依照財團法人法，董事改選為特別決議，出席人數須超過三分之二（10位董事出席），但今日因14位董事僅有8位董事出席，未能完成董事改選議案。

針對未能順利完成改選一事，張榮發文教基金會表示，今日因有一位董事於開會前無預警欲帶4位律師要進場開會，現場會務人員向其說明董事本人是可以進場開會，但其律師則因不具董事身分則不得入場，該位董事旋即大聲咆哮為何不讓其進入開會。

張榮發基金會進一步說明，即使今日讓這位董事及4位律師進入，出席董事人數也只有9人，無法達成特別決議需三分之二董事出席門檻，仍然無法順利完成改選，不希望外界誤以為基金會不讓其董事進入開會，所以才還原今天情況，張榮發文教基金會對此深表遺憾，也表達希望能儘快選出新任董事，讓基金會業務回歸正軌。