智慧經營／黎方國三心管理 留住人才

統一投顧總座黎方國十年磨一劍，打造研究團隊。 網路照片 分享 facebook 被業界譽為預測台股趨勢最準確的統一投顧董事長黎方國，擁有20幾年的證券資歷，先前曾分別在元大證券集團、永豐金控、聯邦投信擔任投資研究主管以及操盤工作，十年前轉赴統一證券任職，負責打造統一投顧研究團隊。

黃金陣容 打造優質團隊

黎方國說，回想十年前，那時金融界正經歷雷曼事件的金融海嘯，證券業一片慘澹。當時統一證券總經理、現任董事長的林寬成決定要逆向操作，成立一支黃金研究團隊，深耕法人業務，擴大研究部規模及強化研究品質。

經過多年努力耕耘，目前統一投顧擁有證券業界最高素質的研究團隊，旗下的20幾位研究員及操盤人，平均研究年資八年以上，全部具有碩士學位，而台、成、清、交、政等國內頂尖大學及國外知名大學碩士，更是占了七成以上，連外資都自嘆不如。

黎方國說，非常感謝當初林寬成及現任總經理蔡森部的全力支持，才能毫無後顧之憂的打造研究團隊。目前統一投顧無論在選股能力及產業研究，表現都非常優異，在法人圈中享有極高口碑。

而統一證券的泛自營團隊操作績效，是台灣業界公認最強水準，每年都為公司賺進豐厚的利潤，其中，投顧在背後默默扮演稱職的角色。

值得一提的是，一般證券業界自營部與研究部的關係一向不佳，兩部門常因看法差異，造成操作績效好壞起伏，爭功諉過時有所聞。但是統一的自營部與研究部關係卻是非常融洽，在「操作天王」自營部副總經理楊凱智經常教導及分享盤勢看法及選股方向，產生一加一大於二的效果。

三大領域 擴大服務版圖

統一投顧目前是證券業者唯一同時經營「收費會員業務」、「全權委託代客操作業務」，以及「投資研究法人服務業務」三大領域的投顧公司。目前統一投顧LINE＠粉絲人數已經逾5,000人；全權委託的客戶合約人數也居投顧界前三名，2019年專戶管理資產規模成長更是超過90%以上，表現亮眼。

十年來，統一投顧在證券投資業界已是品質的保證。令大家好奇的是，黎方國是如何管理及帶領投顧這些高素質的員工？

黎方國說，他永遠記得當初來統一證券時，林寬成跟他講的話，「我一定支持你」、「你放心去做」、「我對你有信心」。因為自己第一次接掌投顧，完全沒有經驗，因此自己從中學習林寬成的待人處事之道，用在投顧的經營理念上。

「用人不疑」是黎方國用人的基本原則，每個進來投顧的人都是他親自面試。這些頭角崢嶸、頂著高學歷的人才，自我期許很高，因此不需要過多的干預，他們能夠自我管理，自我調整。尤其是在一群高素質的團隊中，彼此切磋砥礪，達到良性循環的效果。

讓員工有一個「安心」的薪資水準及工作環境，則是留住人才的不二法門。雖然證券的業績起伏很大，但統一投顧提供穩定且令人稱羨的薪資待遇，以及友善的職場文化，所以人員的流動率很低。當初這群年輕的研究員，目前幾乎每個人都在投顧成家立業，結婚生子。

切磋砥礪 激發員工成長

讓員工對未來有信心、有願景，則是激發員工成長的動力。由於傳統的經紀業務持續萎縮，轉型到資產管理將是未來理財趨勢。加上政府鼓勵海外資金匯回，將引爆全委代操業務商機。因此近期母公司統一證券決定，將對統一投顧增資擴充至3億元，讓資本額與一般的投信規模相當，希望能借重強大的泛自營的操盤能量，結合投顧的研究強項，全力衝刺高資產人士及法人的全權委託業務的規模。

秉持用人「放心」、員工「安心」及對未來有「信心」的三心管理哲學，黎方國持續帶領這群素質最優秀的成員，為投資者創造佳績。