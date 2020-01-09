逐筆交易練兵 抽大獎

推廣逐筆交易新制，臺灣證券交易所祭出多項獎勵吸引投資大眾上「逐筆交易擬真平台」練兵，元月第一周已抽出五支iPhone 11 256GB，接下來還會加入iPad Pro 11 256GB、來回機票等大獎。

台股將自3月23日起實施盤中全面逐筆交易，證交所特別建置「逐筆交易擬真平台」，讓投資大眾能提前熟悉市價單、立即成交否則取消（IOC）委託、全部成交否則取消（FOK）委託、資訊揭示頻率等新式撮合方式、委託種類。

證交所表示，元月1日至3月20日止，每周辦理蘋果電子產品及東京、首爾來回機票等大額獎勵活動，元月第一周已抽出五名投資人獎勵iPhone 11 256G，得獎名單請至擬真活動網頁查詢（擬真活動網頁＞得獎名單＞活動四-大額週週抽）。

元月6日至10日獎勵東京、首爾來回機票各五名，請投資大眾踴躍參與，活動步驟如下：

一、註冊：請於擬真活動網頁（https://323go.twse.com.tw/）登錄證券交易帳號。

二、下單：每交易日下午2時30分至5時整，前往證券商擬真平台或交易所下單平台（https://2020323.twse.com.tw/vtrade/layout.jsp）完成三筆不同新式委託且成交，即獲得一次抽獎機會，該周成交三筆新式委託日數愈多中獎機率愈高。

另外，為提升投資人填寫逐筆交易擬真平台問卷意願，即日起填寫問卷享星巴克大杯那提抽獎活動，每月將抽出1,000名。詳細活動辦法請至逐筆交易擬真活動（https://323go.twse.com.tw/）網頁查詢。