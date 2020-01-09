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台指權證 去年發行稱冠

2020-01-09 02:57經濟日報 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所統計，去年全年證券商申請認購（售）權證檔數共27,263檔，以臺股指數（IX0001）1,282檔最多，台積電、大立光、鴻海等蘋概三王分居二、三、四名，排名第五為被動元件大廠國巨。

根據證交所資料，去年截至12月底止，全年累計申請發行認購（售）權證前十名的證券商，依次為元大、凱基、群益金鼎、永豐金、國票、元富、統一、國泰、中國信託、兆豐，在965檔至6,113檔不等。

去年全年認購（售）權證發行總金額為3,290億元，前十名發行證券商依次為元大、凱基、群益金鼎、統一、國票、元富、永豐金、富邦、國泰、中國信託，介於88億至794億元。

證交所統計，去年認購（售）權證累計發行檔數前十名標的證券依次為臺股指數、台積電、大立光、鴻海、國巨、聯發科、華新科、元大滬深300正2、可成、欣興，在389檔至1,282檔不等。

至於證券商受託買賣認購（售）權證成交總金額為4,970億元，受託買賣權證成交金額（累計買進金額+累計賣出金額）前十名證券商依次為元大、群益金鼎、凱基、元富、永豐金、康和、統一、富邦、國泰、國票，金額在333億至1,756億元間。

此外，統計資料顯示，去年12月證券商申請發行認購（售）權證檔數合計2,631檔，發行總金額285億元，證券商受託買賣成交總金額為492億元，發行標的前十名依次為臺股指數、台積電、聯發科、國巨、大立光、鴻海、旺宏、友達、華新科、華通，在40檔至138檔不等。

2019年權證發行檔數排行 圖／經濟日報提供
2019年權證發行檔數排行 圖／經濟日報提供
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證券商認購

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