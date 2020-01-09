元大EM主權債ETF 今掛牌

元大投信2017年推出國內第一檔美國公債ETF以來，秉持協助投資人完善資產配置的初心，在產品線上陸續擴增短、中、長天期美國公債，不同評級的投資等級債券ETF，最新再於今年推出「元大15年EM主權債ETF」（00870B），今（9）天正式掛牌；提供投資人布局全球債市，建立退休規劃新選擇。

近期市場波動提高，不過新興市場較高的經濟成長率，持續吸引目光。根據國際貨幣基金（IMF）最新《世界經濟展望》報告中，看好新興市場整體的經濟成長率回升到4.6%，全球表現中相對突出。

資金面來看，自2019年聯準會（Fed）啟動降息，各國寬鬆財政和貨幣政策發酵，多家國際投資機構均認為，Fed貨幣政策仍將偏向溫和，有利整體債市，市場充沛資金量也有利新興市場。

另一方面，全球低利環境延續，新興市場債券相對高的殖利率具備吸引力，法人建議，一般投資人可於投資組合中納入新興市場美元主權債，掌握高殖利率和高成長性雙優勢。

新興市場主權債是由政府機構發行，不像企業債容易受產業和景氣影響，選擇美元計價還能避開新興貨幣波動風險；透過新興債ETF，並有分散單一債券風險及快速布局好處。

「元大15年EM主權債ETF」追蹤全球最大交易所之一的洲際交易所（ICE）所編製之ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數，目前指數殖利率約4%，投資優勢有三：

1、美元計價主權債券：布局新興市場不用承擔新興貨幣匯率風險。

2、投資國家分散：主要指數成分股包括沙烏地阿拉伯、印尼等26國，可分散單一國家風險。