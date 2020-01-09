親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

投保中心成立17年 累計求償610億

2020-01-09 02:42經濟日報 記者林婉琪／台北報導

投保中心董事長邱欽庭昨（8）日表示，投保中心成立至今超過17年，總計協助投資人進行257件團體求償案件，求償金額計610億餘元，授權人數達17.05萬餘人，近期立法院通過《商業事件審理法》，將有助本中心協助投資人爭取權益。

統計去年協助投資人爭取賠償金額高達8.97億元，其中和解取得金額占7.78億，執行判決取得金額則占1.19億元，為史上第二高。

投保中心昨日舉辦新春記者會，邱欽庭表示，日前《商業事件審理法》經立法院三讀通過，未來商業訴訟事件及商業非訟事件，統一交由商業法院審理，投保中心承辦訴訟案件有極大部分屬商業訴訟事件而須由商業法院審理，預期將可使案件審理更為專業並提高審理效率，且讓法院判決具一致性與可預測性。

此外，投保中心也持續致力推廣公司治理，堪稱是所有上市、上櫃及興櫃公司的股東，積極踐行股東行動主義，去年出席高達60場股東會，為歷年來場次最高，希望藉由關注私募、減資等財務業務，或涉及影響公司及股東權益之議題，形成外部監督機制，並在股東會上表達意見或提供建言。

展望未來，投保中心將致力於三大重點工作，包括：發揮團體訴訟功能，持續累積民事訴訟案件判決案例，以落實證券交易法明定之民事責任，並透過和解及終局執行以實質填補投資人損害；積極踐行股東行動主義，督促上市櫃公司落實公司治理，並持續進行對投資人之教育宣導，以提升風險及權益保障意識與觀念；就實務運作所遇問題適時提供立法面檢討建議，促進市場健全發展。

股東會投保中心

延伸閱讀

指賴品妤緊咬文宣黑函 李永萍：可見選情「不好...

高雄李昆澤客家領袖相挺活動 客委會李永得出席...

《商業事件審理法》通過 有助為投資人爭取權益

桃園鐵路地下化國發會過關 陳其邁：鄭寶清出力...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

街口託付寶 拚春節後上線

2020-01-08 23:23

智慧經營／黎方國三心管理 留住人才

2020-01-09 03:24

逐筆交易練兵 抽大獎

2020-01-09 02:59

台指權證 去年發行稱冠

2020-01-09 02:57

元大EM主權債ETF 今掛牌

2020-01-09 02:42

台壽志工 陪獨老辦年貨

2020-01-09 01:22

債券ETF 添四檔新兵

2020-01-08 23:58

託付寶產品發布會 胡定吾到場挺兒

2020-01-08 23:19

街口推託付寶 執行長是老爸胡定吾眼中的寶

2020-01-08 20:04

胡亦嘉上火線說明託付寶 金管會堅持基金不能保證收益

2020-01-08 17:40

台灣人壽攜手老五老基金會 陪伴獨老辦年貨

2020-01-08 17:17

華南產險董事長由凃志佶升任 陳文智接任總經理

2020-01-08 17:06

央行新任理事 台糖董座陳昭義、學者洪福聲等入列

2020-01-08 17:01

街口推台版餘額寶「託付寶」 保證1.5%收益

2020-01-08 16:56

胡亦嘉發豪語：三個月內 街口託付寶規模上看300億元

2020-01-08 16:40

影／街口支付執行長胡亦嘉 因託付寶保障收益到金管會

2020-01-08 15:57

觸金管會紅線！街口胡亦嘉親上火線 老爸胡定吾力挺

2020-01-08 15:42

期貨商拚行銷 正妹桌曆報到

2020-01-08 14:42

美伊衝突／台塑化估油價每桶漲破70美元

2020-01-08 14:38

美伊衝突／金價一度飆破1610美元 創6年新高

2020-01-08 14:38

申貸挑選信用卡或薪轉往來銀行 成功機率高

2020-01-08 14:38

年關資金需求 3族群享優惠貸款

2020-01-08 14:38

金價1600美元提前報到 早盤價位創六年新高

2020-01-08 10:41

50K上班族問月存一萬及格嗎？ 網友曝存款黃金比例

2020-01-08 09:28

名家觀點／從壽險匯損看央行穩匯的是與非

2020-01-08 00:43

推託付寶疑踩紅線…金管會查街口投信「最重撤照」

2020-01-08 00:30

游資多...5年債得標利率掉到0.57%

2020-01-08 00:01

壽險100億滿期金 提前發放

2020-01-08 00:01

友邦保費收入 衝破百億

2020-01-08 00:00

疑踩監理紅線 金管會緊盯街口投信

2020-01-08 00:00

北富銀、中信銀 准增設分行

2020-01-08 00:00

旗下保經公司疏失 台中銀整體罰1,080萬

2020-01-08 00:00

兆豐金去年賺進289億元

2020-01-07 23:57

壽險投資債券ETF 超過兆元

2020-01-07 23:55

四大外銀2020投資報告出爐 重點一次看

2020-01-07 23:42

外銀：高利率貨幣 別重押

2020-01-07 23:34

父愛無敵…吳東進罕見同框吳欣盈

2020-01-07 00:08

槓金管會 胡亦嘉暫掌街口投信

2020-01-07 00:06

跨國匯款 國銀服務升級

2020-01-06 23:24
看更多

熱門文章

最狂董事長！ 星宇首航竟由張國煒親駕

2020-01-08 20:09

50K上班族問月存一萬及格嗎？ 網友曝存款黃金比例

2020-01-08 09:28

觸金管會紅線！街口胡亦嘉親上火線 老爸胡定吾力挺

2020-01-08 15:42

金價1600美元提前報到 早盤價位創六年新高

2020-01-08 10:41

央行新任理事 台糖董座陳昭義、學者洪福聲等入列

2020-01-08 17:01

群創與美國Tanvas合作 發表新一代觸覺反饋車用顯示器

2020-01-08 15:23

鴻海集團攜手美日夥伴 打造AI伺服器

2020-01-08 11:16

街口推託付寶 執行長是老爸胡定吾眼中的寶

2020-01-08 20:04

胡亦嘉上火線說明託付寶 金管會堅持基金不能保證收益

2020-01-08 17:40

原東芝記憶體／鎧俠失火 燒旺台灣記憶體族群股價

2020-01-08 14:42

胡亦嘉發豪語：三個月內 街口託付寶規模上看300億元

2020-01-08 16:40

黃金概念股短線操作 法人提醒注意這兩點

2020-01-08 12:02

英特爾多管齊下 持續攻桌機市場

2020-01-08 20:11

蘋果A14晶片 法人：台積可望通吃

2020-01-08 14:42

共享機車拚場 iRent及GoShare車隊均達4000台

2020-01-08 11:23

電信業拚了 5G黃金頻段激戰標金破千億續飆

2020-01-08 11:26

2020全球經濟成長緩慢但不會衰退 看好新興市場表現

2020-01-08 10:55

近五年最大案！ 世貿三館地上權底價上看300億元

2020-01-08 18:21

美伊關係緊張 華航：不影響飛安

2020-01-08 15:19

美伊衝突／金價一度飆破1610美元 創6年新高

2020-01-08 14:38

街口推台版餘額寶「託付寶」 保證1.5%收益

2020-01-08 16:56

群創、Tanvas策略合作 發表新一代觸覺反饋車用顯示器

2020-01-08 13:02

鴻海攜手美日聯軍 攻AI伺服器

2020-01-08 14:42

聯發科推第2顆5G晶片 天璣800搶攻中高階市場

2020-01-08 14:42

供給吃緊 慧洋看旺環保船舶需求

2020-01-08 14:42

期貨商拚行銷 正妹桌曆報到

2020-01-08 14:42

三星跳電激勵買方預期性補貨 DRAM合約價起漲

2020-01-08 15:22

市場派股東要求董事會停擺 大同：將委請律師答辯

2020-01-08 17:48

微星強攻IPS電競螢幕 CES發表三款新品

2020-01-08 14:42

華南產險董事長由凃志佶升任 陳文智接任總經理

2020-01-08 17:06

新光三越行動支付skm pay 首推線上分期

2020-01-08 19:52

美伊衝突／台塑化估油價每桶漲破70美元

2020-01-08 14:38

影／街口支付執行長胡亦嘉 因託付寶保障收益到金管會

2020-01-08 15:57

工研院與愛普瑞、宏遠簽約 推智能運動穿戴

2020-01-08 14:42

東森 新零售、新媒體表現雙強

2020-01-08 14:42

影／布局未來 國發會攜手催生台灣產業創生平台

2020-01-08 17:37

大魯閣跨足健身產業 攜手郭泓志打造美式訓練健身房

2020-01-08 19:33

科技巨頭推動 重塑醫療產業樣貌

2020-01-08 14:42

工研院攜愛普瑞、宏遠 搶攻全球數位運動科技商機

2020-01-08 13:03

地緣風險突增 金價旱地拔蔥

2020-01-08 09:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top