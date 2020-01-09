投保中心成立17年 累計求償610億

投保中心董事長邱欽庭昨（8）日表示，投保中心成立至今超過17年，總計協助投資人進行257件團體求償案件，求償金額計610億餘元，授權人數達17.05萬餘人，近期立法院通過《商業事件審理法》，將有助本中心協助投資人爭取權益。

統計去年協助投資人爭取賠償金額高達8.97億元，其中和解取得金額占7.78億，執行判決取得金額則占1.19億元，為史上第二高。

投保中心昨日舉辦新春記者會，邱欽庭表示，日前《商業事件審理法》經立法院三讀通過，未來商業訴訟事件及商業非訟事件，統一交由商業法院審理，投保中心承辦訴訟案件有極大部分屬商業訴訟事件而須由商業法院審理，預期將可使案件審理更為專業並提高審理效率，且讓法院判決具一致性與可預測性。

此外，投保中心也持續致力推廣公司治理，堪稱是所有上市、上櫃及興櫃公司的股東，積極踐行股東行動主義，去年出席高達60場股東會，為歷年來場次最高，希望藉由關注私募、減資等財務業務，或涉及影響公司及股東權益之議題，形成外部監督機制，並在股東會上表達意見或提供建言。

展望未來，投保中心將致力於三大重點工作，包括：發揮團體訴訟功能，持續累積民事訴訟案件判決案例，以落實證券交易法明定之民事責任，並透過和解及終局執行以實質填補投資人損害；積極踐行股東行動主義，督促上市櫃公司落實公司治理，並持續進行對投資人之教育宣導，以提升風險及權益保障意識與觀念；就實務運作所遇問題適時提供立法面檢討建議，促進市場健全發展。