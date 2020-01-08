胡亦嘉上火線說明託付寶 金管會堅持基金不能保證收益

街口支付執行長胡亦嘉今天出席街口金融科技「託付寶」產品發佈會介紹產品。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

街口推出「託付寶」，主打年化收益率1.5%，疑似有「保證收益」的行為，觸金管會紅線。街口執行長胡亦嘉今親上火線召開記者會，詳細講解託付寶的架構，也堅持要維持年化收益1.5%的服務。金管會證期局今再次強調基金不能保證收益。

胡亦嘉今在記者會上表示，託付寶具有活存、定存、買基金三大特性，可以隨時把錢提出來、年化1.5%收益率，錢也可以進入基金。由三家公司共同提供服務，街口金融科技作為託付寶入口，與大眾風險移轉平台；街口支付負責金流上的移轉；街口投信是基金申購、贖回。託付寶主打1.5%年化收益，基金若賺不到1.5%，仍由街口金融科技補貼到1.5%，但若基金賺超過1.5%，多餘部分由街口金融科技收取。

金管會證期局副局長蔡麗玲受訪強調，基金不可以保證收益，基金是有投資風險的，本來就是有賺有賠，不能保證收益，不管用何種方式，不管是否有跟其他機構合作補貼，都不能保證收益。

蔡麗玲表示，昨天與胡亦嘉已有充分溝通，基金不可以保證收益，相信他也了解，包含年化1.5%收益率的類定存機制，涉及相關法令這部分也與胡充分溝通過。目前「託付寶」似乎沒有要立刻上線，會再持續與街口溝通。

蔡麗玲指出，街口提出「託付寶」的架構，街口金融科技公司扮演很大角色，架構中還牽涉到借貸，如果街口金融科技公司要涉及到金融行業的業務，或許監理沙盒機制是街口可以考慮的。

但街口認為監理沙盒機制有最曝險三億元的上限，是否可改成申請試辦？蔡麗玲也表示，試辦主要是給金融業，「託付寶」架構是以街口金融科技公司為主軸，除非要用街口支付或街口投信依規定申請，並且也要經過金管會作申請的審核。