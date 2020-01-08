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伊朗竟回擊美軍基地！ 為何做出讓國際都看走眼的決定

華南產險董事長由凃志佶升任 陳文智接任總經理

2020-01-08 17:06經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

華南產險今(8)日表示，華南產董事長吳崇權今天退休，遺缺由現任總經理凃志佶升任，原副總經理陳文智升任為總經理，新舊任董事長及總經理交接典禮在華南金控董事長張雲鵬的監交下，順利完成。

吳崇權表示，自2017年到任以來，深覺華南產險在歷任董事長、總經理及同仁們辛苦耕耘下，無論是營運績效、人才發展、公司治理、法令遵循及內部控制等，都已奠定良好的基礎。

他很高興有此機會與這群優秀的同仁共事，期間戮力推動的「擴大公益參與」和「提升員工福利」成效顯著，也要感謝同仁的支持與努力。

新任董事長凃志佶畢業於逢甲大學保險研究所，於產險業服務30年，業界資歷豐厚。

凃志佶2008年起擔任華南產險總經理至今，期間經營績效卓著，帶領公司業績不斷突破，並維持穩健獲利，近五年的年度每股稅後純益(EPS)皆穩居市場前五名，2019年簽單保費更一舉突破90億元，再創歷史新高。

凃志佶於交接典禮上除感謝同仁過去10幾年來一路辛勤拓展業務，努力貢獻外，更表示產險業目前已進入科技數位化時代，更要以「前瞻思維，主動出擊」的精神，持續精益求精。

他將與新任總經理陳文智及全體同仁共同打拚，朝著「擁抱數位發展，成為客戶首選、員工喜愛的幸福企業」之願景努力，為公司開創新局。

華南產險新任總經理陳文智(左起)、華南金控董事長張雲鵬、華南產險新任董事長凃志佶...
華南產險新任總經理陳文智(左起)、華南金控董事長張雲鵬、華南產險新任董事長凃志佶、華南金控總經理羅寶珠合影。 圖／華南產險提供
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產險華南金控

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