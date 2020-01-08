胡亦嘉發豪語：三個月內 街口託付寶規模上看300億元

街口支付執行長胡亦嘉今天出席街口金融科技「託付寶」產品發佈會介紹產品。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

為打造台版餘額寶—街口「託付寶」，街口支付執行長胡亦嘉與金管會再度交火，即使金管會尚未點頭，街口金融科技今（8）日仍照常召開託付寶產品發布會，詳細說明產品規畫，以及挑戰金管會底線的「年化收益1.5%」的保證聲明。

胡亦嘉強調，關於金管會的疑慮會持續進行溝通，為此他也特地跑了一趟證期局，對於法規面的問題，金管會建議可進入監理沙盒，雖然這是可能選項之一，但監理沙盒的3億元門檻實在太低，「可能15分鐘就被突破了」、不太適合我們。

胡亦嘉說，街口規畫的託付寶，若以100萬人計算，每人放個1萬元，就是100億元，如果每個人放個2萬、3萬，就是200、300億元的規模；截至目前，街口支付的使用人數已達150萬人。

胡亦嘉表示，與金管會最大的歧見，就是廣告中「年化收益1.5%」的保證聲明，關於這一點會持續和金管會進行溝通，希望託付寶能在年後上線。

街口推出的託付寶，就是用戶可利用街口帳戶申購基金，並享有穩定的年化收益率1.5%，該帳戶的年化收益每日計算，且隨時可存提至街口帳戶、銀行帳戶，且任何過程均免手續費。

這1.5%的報酬，是由街口投信的專業操盤人員用以投資波動度較低的固定收益商品，如果收益較大，民眾甚至可以拿到高於1.5%、逾2％的年化報酬率。

在風險機制部分，街口會設置託管專戶，初期存入2億元，如果投資報酬率超出1.5%，超出的金額就會回到這個帳戶裡，反之，若低於1.5%，會由這個帳戶裡的金額補足，若發生重大事件導致專戶金額低於總金額的0.5%，就會啟動第二道風險控管機制「自動退場」，該基金會自行解散，用戶可拿回原本存入的款項加上約定的1.5%收益。

今日午後，胡亦嘉站在台上說明產品內容時，「創投教父」前中華開發工業銀行董事長胡定吾便坐在台下，微笑看著台上的胡亦嘉。記者會後，胡定吾更是公開發言力挺兒子，「1983年就是我把投信帶進台灣，第一家、第三家都是我設的，我很理解創新事業在路途上都會跟現存的法規有摩擦，這是很正常的事，街口要走上FinTech，創新總是會和現存法律摩擦，這是好事」。

胡定吾還說，「難道你們希望，我們金融事業一直站在守舊路上嗎？一定希望看到創新，政府應該有這個容量來鼓勵創新而不是阻礙。」

至於街口推出託付寶，恐觸碰金管會底線，胡定吾認為，必須要多和政府溝通，他相信政府會鼓勵創新，雙方只要多花時間溝通，就能有很好的結果。