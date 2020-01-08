觸金管會紅線！街口胡亦嘉親上火線 老爸胡定吾力挺

街口執行長胡亦嘉今召開記者會，說明託付寶架構。記者戴瑞瑤／攝影 分享 facebook 胡亦嘉父親、中華開發工業銀行董事長胡定吾(右)現身力挺兒子。記者戴瑞瑤／攝影 分享 facebook

街口推出「託付寶」，主打年化收益率1.5%，疑似有「保證收益」的行為，觸金管會紅線。街口執行長胡亦嘉今親上火線召開記者會，詳細講解託付寶的架構，也堅持要維持年化收益1.5%，但因涉及違反投信法，正考慮進入金融監理沙盒，延後上線時間。

胡亦嘉今在記者會上表示，託付寶具有活存、定存、買基金三大特性，可以隨時把錢提出來、年化1.5%收益率，錢也可以進入基金。由三家公司共同提供服務，街口金融科技作為託付寶入口，與大眾風險移轉平台；街口支付負責金流上的移轉；街口投信是基金申購、贖回。

託付寶主打1.5%年化收益，胡亦嘉說明，基金若賺不到1.5%，仍由街口金融科技補貼到1.5%，但若基金賺超過1.5%，多餘部分由街口金融科技收取。會設立一個託管專戶，多收取的部分會放在託管帳戶，目前託管帳戶目標會放2億元，補貼的錢就由託管專戶進出，託管帳戶也會進行投資管理，「託管帳戶會類似壽險業的投資配置，追求長期穩定報酬，壽險連4%都可以保證了，有信心可以超過1.5%。」

但金管會最在意的就是「保證收益」，是否會再調整以符合法規？胡亦嘉表示，昨天跟證期局溝通，所有的創新都會與法規碰撞、摩擦，證期局希望採監理沙盒，當然街口也正在考慮，但監理沙盒有實驗上限3億元的規定，街口認為這上限太低，還在尋求是否有別的實驗模式。

胡亦嘉父親、中華開發工業銀行董事長胡定吾今也出席記者會力挺兒子。胡定吾表示，所有創新都會與法規碰撞，這是兒子自己的選擇，也對金管會喊話，認為金融正需要創新。

針對胡亦嘉將擔任街口投信代理董事長，但證期局卻指出街口投信根本還沒開董事會，還需要上報金管會審核。胡亦嘉表示，代理董事長一切合法，因為董事長已經不是董事，正常就由副董代理，預計本周召開董事會，若選舉後擔任董事長，會依照規範上報金管會，但若金管會認為不合適，也會再找合適的人選。