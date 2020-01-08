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保誠人壽春節服務不打烊 三管道好便利

2020-01-08 14:02經濟日報 記者陳怡慈/即時報導

農曆春節將至，保誠人壽為了體貼保戶，將提前給付滿期金、生存還本保險金理賠給付，更特別設置春節服務專線，透過專業客服人員親切的服務，提供保戶更安心的保障，落實保誠人壽「以客為本」的企業理念。

保誠人壽去年上線的智能客服「保寶」也將於春節期間繼續堅守工作崗位，為保戶提供親切的服務，同時也換上應景的春節傳統服飾，祝福保戶新春大吉鼠來寶。

保誠人壽表示，將提前於2020年1月20日前完成給付保戶之滿期金、生存還本保險金給付與理賠給付，讓保戶安心過好年。

為確保對所有保戶的服務不會因任何假期而中斷，農曆春節期間服務依舊不打烊，保戶若有任何需要諮詢的服務，將可透過以下三種方式獲得所需的服務：

一、智能客服多平台選擇：保戶可以透過官方網站、網路投保網站、LINE@一起好幸福朋友圈、FB粉絲團，選擇習慣使用的平台，洽詢智能客服「保寶」，完成所需的服務。

二、保戶e點通數位零時差：保戶也可透過英國保誠人壽「保戶e點通」，藉由數位工具體驗24小時零時差的便捷服務。

三、專人接聽立即服務：直接撥打客服專線0809-0809-68，由專業客服人員為保戶服務。

另一方面，許多民眾都會利用春節假期安排家庭旅遊，百忙之中或許會忘了投保旅行平安險，此時，透過便捷的網路投保，在出發前一小時完成投保即可，簡單又便利。

保誠人壽「易遊保旅行平安險」還可額外加保各式交通工具意外險，讓旅行更多一層保障。2月底前投保，還有機會抽中「美國加州單人來回機票(價值3萬元)」唷。

秉持著「誠心誠意 從聽做起」的品牌承諾，保誠人壽以保戶的權益為優先，持續提供創新與友善的服務，期待客戶一起好幸福。

春節保險金理賠

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