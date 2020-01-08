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地緣風險突增 金價旱地拔蔥

2020-01-08 09:10經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

今（8）日早上8:39，CME-2月黃金期貨多方猛進，帶動金價突破每盎司1,600美元大關，續創7年新高。

伊朗最高國家安全委員會秘書-ALI SHAMKHANI發表伊朗正在考慮13種“報復情境”的宣言後，馬上付諸行動，今日凌晨向美軍駐伊拉克的「阿薩德空軍基地」(AIN AL-ASSAD AIRBASE)發動多枚導彈襲擊，造成地緣政治風險大增。

期貨分析師說，市場擔心美伊衝突持續擴大，不安情緒刺激投資人湧向黃金避險，黃金期貨短線可望打開進一步上行空間。

期貨伊朗金價

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