50K上班族問月存一萬及格嗎？ 網友曝存款黃金比例

網友在PTT上PO文表示，目前每個月存款一萬左右，不過近期卻想努力多存一點，因此詢問網友一個月賺多少才算及格。示意圖／ingimage 分享 facebook

理財產品越出越多，讓民眾在規劃財務時有越來越多選擇，不過最基本的問題仍是每個月應要存多少錢。就有網友在PTT「WomenTalk版」上詢問，他認為目前雖每個月存約一萬多塊，但心裡總覺得存的不夠多，因而好奇「一個月存多少才算及格？」

網友5日在WomenTalk版發文，他表示，每個月薪資約5萬塊，扣掉日常開銷及給家裡的錢，每個月都可以存一萬元左右。雖然未來沒有打算要買房，但近期卻覺得一萬似乎不太夠。原po說：「以前沒存到一萬還不怎麼在乎，現在想拚一點一個月存一萬五，一年下來利息就有差了。」

原po也與身邊同事交換意見，發現大多數的人好像都能存到一萬五以上。加上最近看到某公司推出的金融產品，明白地寫出每個月可有1.5%的收益，對原po這種平常有儲蓄習慣的人相當有吸引力。因此讓原po有想購買類似產品的念頭，希望能多賺一點，「怎樣都比單純存一萬來得多。」也因此想知道其他網友認為「一個月存多少算及格？」

存款問題引起網友熱烈討論，許多人紛紛分享自己的見解，有人認為關鍵在「有沒有住家裡」，「住家裡的時候可以如果沒有亂買東西其實真的能存到薪水的40%左右」、「如果住家裡的話 扣掉一些必要開銷，我覺得可以存30~50%吧」；而外宿的網友每個月則大多存10%到20%之間，「大概月薪的15%就及格惹」、「我給自己比較寬，10-20%都可以」，也有人認為沒有固定答案，要看自己的薪資與能力來評估。