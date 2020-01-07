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我骨瘦如柴成就你恭喜發財！銀行紅包袋大走文青風

2020-01-07 19:21經濟日報 記者葉憶如／台北即時報導

農曆春節即將到來，金融業設計趣味紅包袋，大走KUSO文青風！國泰金旗下國泰人壽阿發、與國泰世華銀KOKO各推出二組各三款，銀行的紅包袋上印有包括「我本來很有錢的，在你收下這包之前」、「我的骨瘦如柴成就你的恭喜發財」或是「這包或許沒有厚度但很有溫度」，別具新意，讓人會心一笑，吸引年青人的目光，甫一曝光就引起客戶詢問。

此外國泰金控旗下國泰人壽也推出智能客服阿發的趣味紅包袋，紅包袋以阿發為發想，印上「發鈔中請稍後」、「今年當個爆發戶」跟「恭喜發福」的吉祥話，搭配金澄澄造型圓潤討喜的阿發在點鞭炮、發鈔的畫面，照片剛曝光就有客戶進線詢問索取方式。

國泰人壽表示，智能客服阿發2018年9月推出後，累計超過100萬使用人次，客服滿意度高達9成以上，今年度特別設計阿發的紅包袋，近期有智能客服阿發的體驗活動，民眾只要在活動期間(即日起-1/10)透過國泰人壽的LINE或FB官方帳號點選阿發，留言許願希望阿發學會什麼技能，就有機會得到限量紅包袋，有民眾留言「希望阿發可以直接申請理賠」、也有人跟阿發許願「身體健康」，還有民眾跟阿發表白，說「想要跟阿發共度美好的一年」，活動開跑不到一周，已經有高達五萬多人踴躍參加。

同時國泰人壽表示，除了參加官方帳號活動，民眾也可以到全台灣的國泰人壽服務中心，體驗查詢個人保障內容跟查詢保單貸款餘額，完成兩項服務體驗，就可立即獲得阿發的紅包袋，數量有限發完為止。

此外，國泰世華銀行數位品牌KOKO則推出燙金版的超Q金鼠年限定紅包袋，紅包袋一組六個，像是「我本來很有錢的 在你收下這包之前」、「這包或許沒有厚度 但卻很有溫度」、「我的骨瘦如柴 成就你的恭喜發財」等等讓人會心一笑的字句，紅包袋採用有別於傳統的亮面紙張，霧面效果更具時尚感，搭配流行度爆棚的玫瑰紅和珊瑚紅，以鼠年為設計的KUSO燙金圖案質感絕佳，從文案到設計打樣全都是國泰世華銀行同仁的創意發想。

國泰世華銀行表示，本周即將推出KOKO臉書和IG的抽獎活動，只要追蹤KOKO粉絲專頁，tag好友跟寫下紅包袋上的文字就可參加；IG則推出新年賓果活動，邀請民眾列出2020新年新希望，發布在自己的限時動態中並tag@koko_bank，就可參加抽獎活動，有機會可抽中限定版紅包袋。歡迎各位KO粉密切關注活動上線日期，詳情可洽KOKO臉書 (https://www.facebook.com/kokobycub/)及KOKO IG (https://instagram.com/koko_bank)。

國泰世華銀行數位品牌KOKO則推出燙金版的超Q金鼠年限定紅包袋，紅包袋一組六個，...
國泰世華銀行數位品牌KOKO則推出燙金版的超Q金鼠年限定紅包袋，紅包袋一組六個，像是「我本來很有錢的 在你收下這包之前」、「這包或許沒有厚度 但卻很有溫度」、「我的骨瘦如柴 成就你的恭喜發財」等等讓人會心一笑的字句，紅包袋採用有別於傳統的亮面紙張，霧面效果更具時尚感，搭配流行度爆棚的玫瑰紅和珊瑚紅，以鼠年為設計的KUSO燙金圖案質感絕佳，從文案到設計打樣全都是國泰世華銀行同仁的創意發想。／國泰金提供
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國泰世華銀行數位品牌KOKO則推出燙金版的超Q金鼠年限定紅包袋，紅包袋一組六個，...
國泰世華銀行數位品牌KOKO則推出燙金版的超Q金鼠年限定紅包袋，紅包袋一組六個，像是「我本來很有錢的 在你收下這包之前」、「這包或許沒有厚度 但卻很有溫度」、「我的骨瘦如柴 成就你的恭喜發財」等等讓人會心一笑的字句，紅包袋採用有別於傳統的亮面紙張，霧面效果更具時尚感，搭配流行度爆棚的玫瑰紅和珊瑚紅，以鼠年為設計的KUSO燙金圖案質感絕佳，從文案到設計打樣全都是國泰世華銀行同仁的創意發想。／國泰金提供
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國泰世華銀行數位品牌KOKO則推出燙金版的超Q金鼠年限定紅包袋，紅包袋一組六個，像是「我本來很有錢的 在你收下這包之前」、「這包或許沒有厚度 但卻很有溫度」、「我的骨瘦如柴 成就你的恭喜發財」等等讓人會心一笑的字句，紅包袋採用有別於傳統的亮面紙張，霧面效果更具時尚感，搭配流行度爆棚的玫瑰紅和珊瑚紅，以鼠年為設計的KUSO燙金圖案質感絕佳，從文案到設計打樣全都是國泰世華銀行同仁的創意發想。／國泰金提供
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國泰世華銀行數位品牌KOKO則推出燙金版的超Q金鼠年限定紅包袋，紅包袋一組六個，...
國泰世華銀行數位品牌KOKO則推出燙金版的超Q金鼠年限定紅包袋，紅包袋一組六個，像是「我本來很有錢的 在你收下這包之前」、「這包或許沒有厚度 但卻很有溫度」、「我的骨瘦如柴 成就你的恭喜發財」等等讓人會心一笑的字句，紅包袋採用有別於傳統的亮面紙張，霧面效果更具時尚感，搭配流行度爆棚的玫瑰紅和珊瑚紅，以鼠年為設計的KUSO燙金圖案質感絕佳，從文案到設計打樣全都是國泰世華銀行同仁的創意發想。／國泰金提供
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國泰世華銀行數位品牌KOKO則推出燙金版的超Q金鼠年限定紅包袋，紅包袋一組六個，...
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國泰金控旗下國泰人壽也推出智能客服阿發的趣味紅包袋，紅包袋以阿發為發想，印上「發...
國泰金控旗下國泰人壽也推出智能客服阿發的趣味紅包袋，紅包袋以阿發為發想，印上「發鈔中請稍後」、「今年當個爆發戶」跟「恭喜發福」的吉祥話，搭配金澄澄造型圓潤討喜的阿發在點鞭炮、發鈔的畫面。／國泰金提供
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