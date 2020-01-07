信保和銀行合作「送保即時通」 擴大銀行小微放款能量

中小信保基金今天宣布，和5家銀行合作推出「送保即時通」，從今年1月起，銀行端向信保基金申請信用保證時，只要銀行分行端輸入企業統一編號，就可自動載入企業徵授信資料，省下重複輸入及核對等繁瑣的作業成本，降低企業等待資金的不確定感，擴大銀行承作小微貸款的放款能量。

信保基金初期合作銀行包括合庫、第一銀、北富銀、台企銀和台新銀，都已完成系統介接，之後信保基金也正跟台銀、彰銀、上海商銀、國泰世華銀、渣打銀、陽信銀、板信銀、星展銀和中信銀等9家銀行接洽，預計將有更多送保案件受惠。

一銀董事長廖燦昌表示，台灣中小企業占比高，但中小企業重業務、輕財務，報表不好看，融資需求又低，對銀行來說，承作中小企業放款作業成本相對高。有了「送保即時通」，就能大為減輕銀行的作業成本，有助於實現普惠金融。

合庫銀總經理陳世卿也表示，中小企業財報不透明，擔保品不足，缺乏和銀行往來的經驗，在信保基金和銀行合作下，能幫助更多中小企業。

台新銀行總經理尚瑞強表示，本次與信保基金「送保即時通」系統介接，是以API串接技術為發想，解決銀行與信保基金業務系統不相連的痛點。台新銀也將進一步導入「中小企業金甲好好貸」平台，提供自動化服務新體驗，讓中小企業從申貸到核保即時通。

「信保基金與銀行有如一體的兩雙手，」信保基金董事長李耀魁說，信保數位化後，可以「早上申請、下午就可以對保」，讓中小企業戶早一點拿到錢，各銀行承做小微貸款也可以更方便。

信保基金表示，相較以往的申請方式，「送保即時通」讓分行端僅需輸入企業統一編號，信保業務系統就可以直接和各銀行資訊中心連線，進行點對點自動化建檔，可自動載入企業基本資料、財務資料、徵授信資料等欄位的資料，可望大幅縮短輸入時間，同時還可減少因資料誤植而衍生的核保時程拉長等作業問題。