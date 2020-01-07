街口「託付寶」規避監理 金管會：違法最重撤照

街口推出託付寶服務大動作打廣告，恐踩金管會監理紅線。記者戴瑞瑤／攝影 分享 facebook 街口金融科技大打廣告推出「託付寶」，且打出保證收益的廣告，觸犯到金融監理紅線，但因街口金融科技公司非金融業，產生規避金管會監理的疑慮。金管會證期局表示，街口執行長胡亦嘉今下午已拜會過金管會，承諾將來都會依照法規來進行。但街口明天將發布「託付寶」，證期局直言，若街口投信違反投信法，最重可撤照。

街口金融科技明天將宣布推出「託付寶」，提供民眾申購街口投信的基金，但疑似故意規避金管會法規，金管會證期局昨派人員到街口投信調查，卻引起街口執行胡亦嘉不滿，直接對外公告自己要擔任街口投信代理董事長，正式槓上金管會。

金管會證期局今指出，近日街口「託付寶」廣告提及使用者於街口投信進行基金申贖服務，所有金流服務委由電子支付機構提供，並宣稱可享有1.5%年化收益率。證期局昨天前往街口投信調查，發現街口投信所經理的基金，尚未經金管會同意可與電子支付合作辦理投資人透過電子支付帳戶申贖基金的業務，在街口投信未經金管會同意修正基金信託契約前，街口支付不得辦理相關基金的代理收付業務。

另街口投信主張「託付寶」廣告不是由投信直接辦理，而是由街口金融科技公司進行，並沒有違法。金管會也強調，街口金融科技公司推出的託付寶是與街口投信的「合作廠商」，只要街口投信與合作機構有共同進行廣告、營業業務等內容，都必須要符合投信法等法規，若發現街口投信與合作單位有違反法規，金管會最重可以對街口投信撤照，也不排除停止部分業務、撤換負責人等處分。

證期局表示，昨天去街口投信調查，主要是訪談他們的工作人員，並要求他們要符合法規，今天胡亦嘉有來金管會拜會，承諾將來都會依照法規來進行。

託付寶是否明天會發布？證期局副局長張振山表示：「這不知道，今天胡亦嘉來拜會時沒有談到這個，要不要如期發布就要看街口。若涉及到法規的創新，街口必須進監理沙盒或申請試辦，不能直接上線。」

針對胡亦嘉「放話」說要擔任街口投信的代理董事長。張振山也表示，這個人事案還沒有上報到金管會，「就我的了解街口投信沒有開董事會。」若在董事會未召開前就說自己是代理董事長，嚴格來說已違反公司法。現在要等街口投信董事會通過後，上報金管會審核，投信的董事長與總經理都要經過金管會審查。