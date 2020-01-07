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金管會公告 已核准北富銀增設8處分行

2020-01-07 18:05經濟日報 記者林子桓／台北即時報導

金管會今（7）日公布去年11月金融機構申設分支機構核准名單，分別核准北富銀增設8處與中國信託銀增設1處分行，北富銀一次通過8處，為歷年新高。

據統計，截至2019年11月底，本國銀行分支機構家數共計3,404處，國內每10萬成年人平均擁有本國銀行分行家數為17處。

為提高金融機構增設分支機構的彈性以及推動金融服務的普及性，金管會已放寬金融機構得在每年5月與11月分別提出申請。金管會今日表示，北富銀與中信銀於去年11月提出申請設立分支機構，考量最近分支機構裁撤情形，並衡酌整體經濟金融發展情勢、城鄉均衡發展及財業務狀況後，分別核准北富銀增設8處、中信銀增設1處分行。

金管會此次核准北富銀的8處分行，分別於桃園市2處、新竹縣、苗栗縣、台南市、雲林縣、台東縣以及其他擇定地區；中信銀的新設1處則在新北市。官員表示，上述均非位於偏鄉。

至於信合社部分，去年5月已核准2家信合社各申設1處分社，去年11月則未有信合社提出申請。

據近三年金管會金融機構申設分支機構核准之統計，2017年共24處、2018年共15處、2019年則有11處。裁撤分支機構的統計分別為2017年14處、2018年15處以及2019年6處。

中信銀金管會北富銀

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