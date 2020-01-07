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新台幣收30.082元 創逾一年半高點

2020-01-07 17:28經濟日報 記者楊筱筠／台北即時報導

外資持續匯入台北匯市，新台幣對美元今（7）日收在30.082元兌1美元，升值2.8分，再創逾一年半新高，台北與元太外匯經紀公司成交量13.55億美元。

新台幣今日一開盤又再走高，中午暫收在30.064元兌1美元，升值4.6分，下午最高一度升值到30.04元兌1美元，尾盤被急拉收斂新台幣漲幅，最終以升值2.8分作收。

外匯交易員指出，國際情勢上，中東緊張局勢暫時沒有惡化，避險情緒降溫，亞幣反彈，新台幣維持升值力道不變，持續朝30元整數關卡靠攏。

但因央行忌諱外資熱錢炒匯，昨（7）日罕見表態去年12月有進場調節匯市，今日新台幣尾盤也出現迅速拉回情況，預料至少在農曆年前，新台幣將先以30元為守穩大關。

新台幣外匯

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