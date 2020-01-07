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北富銀一次增設8家分行 金管會准了

2020-01-07 17:17聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

2019年下半年核准金融機構增設分支機構名單，其中北富銀一次將增設8家分行，是近...
2019年下半年核准金融機構增設分支機構名單，其中北富銀一次將增設8家分行，是近年一口氣增設分行數目最多的銀行。圖／聯合報系資料照
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金管會今天公布2019年下半年核准金融機構增設分支機構名單，其中北富銀一次將增設8家分行，是近年一口氣增設分行數目最多的銀行，增加後北富銀分行數將達135家。去年整年金管會整體已核准增設11家分行，並核准裁撤6家分行。

金管會銀行局今公布，去年11月共有北富銀及中信銀兩家銀行提出要新申設分行，金管會經過評估後，核准北富銀增設8家分行、中信銀增設1家分行。是近年來單一家銀行一口氣增設分行數目最多的銀行，2018年金管會曾一口氣核准上海商銀增設3家分行。

其中北富銀增設兩處在桃園，其餘在新竹縣、苗栗縣、台南市、雲林縣、台東縣等區域，依照規定，北富銀必須在一年內將8家分行增設完畢。銀行局指出，北富銀主要有考量到分行經營績效，認為在這些地區增設分行可以發揮綜效，目前北富銀分行加總行共有127家，近期都沒有裁撤過分行，若加上將增設的分行，數目將提高到135家。

根據金管會統計，2017年核准增設24家分行，裁撤14家分行；2018年核准增設15家分行，裁撤15家分行；2019年核准增設11家分行，裁撤6家分行。截至去年11月底，國銀分支機構家數共3404處，等於國內每10萬成年人平均擁有國銀分行家數17家。

北富銀金管會

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