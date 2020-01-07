有錢好過年 多家壽險逾100億元滿期金提前發放

位於敦化南路與市民大道口的富邦人壽大樓。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

農曆春節假期即將到來，因應今年農曆春節連假比去年提早，多家壽險公司已陸續公布將提早發放年金或滿期金，預估整體壽險業提前發放金額達100.64億元，讓保戶可以在過年前手上有錢好過年。

富邦人壽表示，預計於1月20日，針對保單周年日為今年1月20日至29日的生存金、滿期金進行給付，讓保戶擁有充足資金提前做好年度規畫，掌握新年度資金運用，保戶可選擇金融機構匯款與郵寄支票兩種給付方式，台、外幣給付件數近2萬件，給付金額約20億元。

國泰人壽表示，針對保險契約於1月17日至1月29日應領的滿期金、年金，提前在春節連續假期前1月17日將款項匯至保戶事先指定的銀行帳戶。提前給付的滿期金與年金件數約6萬5905件，合計共提前發放19.9億元。

新光人壽表示，為讓保戶於春節期間資金調度更靈活，滿期金、年金等給付日期落在農曆春節連續假期，1月23日至1月29日者，將提前於1月22日給付，預估總給付金額約新台幣8.69億元，共計2萬1002件保單。

南山人壽表示，體貼保戶，將提前給付保戶滿期金、還本金、增值回饋分享金，讓保戶在年節期間能靈活運用資金，針對給付日期在1月21日至1月29日間的滿期金、還本金、增值回饋分享金，會提前於春節前1月17日至1月21日將款項依保戶選擇的方式陸續給付。此次提前給付滿期金、還本金的總給付金額預估為新台幣43.4億元，有超過6萬件保單。

全球人壽指出，保戶於春節期間可能有較多的資金需求，例如包紅包、拜訪親友或是旅遊等，春節期間應給付的生存金、滿期金及健檢金等各項保險給付，都將提前至春節前給付，約定以匯款給付者，台幣保單原給付日為1月17日至1月29日、外幣保單原給付日為1月17日至1月30日，將分別提前於1月17日及1月16日匯款。約定以支票給付者，原給付日為1月31日以前，將配合提前於1月13日以掛號方式寄出，支票到期日仍為原給付日。預估提前發放的保單件數共7934件，台、外幣加總提前發放金額達3.7億元。

遠雄人壽表示，保險給付日期為今年1月22日至1月29日，最早將於1月15日起提前給付生存金、滿期金，總計發放逾2000件，金額約5500萬元。若給付方式為匯款件，將提前於1月21日匯款；給付方式為支票件，最早將提前於1月15日前掛號寄出，讓保戶可開心過好年。

此外，中壽今年春節提前給付滿期金、年金等保單件數近6000件、給付金額逾3.8億元；元大人壽也將提前給付滿期金或年金，提前給付保單件數逾2500件，總金額約6000萬元。

富邦人壽提醒，如果有「生存金、滿期金」的保戶，符合契約規範時間及被保險人仍生存者，保戶就能領回一筆保險金彈性運用，民眾需特別留意契約內容，當領回保險金後保障延續或終止都要注意，再次確認保障是否完整。建議拿到年終獎金、生存金、滿期金時，不妨進行保單健檢。