親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

新光人壽體貼保戶 滿期金將提前於1月22日給付

2020-01-07 15:40經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

新光人壽今(7)日表示，為讓保戶於春節期間，資金調度更靈活，新光人壽保險商品之滿期金、年金等相關保險給付，如給付日期落在農曆春節連續假期(2020年1月23日~2020年1月29日)者，將提前於2020年1月22日給付。

2020年1月23日~2020年1月29日之預估總給付金額約新台幣8.69億元，共計2萬1,002件保單。

新光人壽保險春節新台幣

延伸閱讀

春節出遊看這裡 觀光局預測易壅塞景點有15個...

開心過好年 壽險業40億滿期金提前發

父愛無敵…吳東進罕見同框吳欣盈

搶票看過來 選舉及春節國光客運祭優惠票價

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

去年11月消費者貸款餘額8.7兆元 住宅貸款最大宗

2020-01-07 13:40

台灣人壽攜手弘道 推動長輩就醫三部曲

2020-01-07 14:40

勞保紓困貸款 申貸件數明顯減少

2020-01-07 14:40

法人展望今年：金價可期 股優於債

2020-01-07 14:40

金價今年上看1650美元 專家：短線不宜追高

2020-01-07 14:40

信保基金與富邦、第一、台新等五行庫 開通送保即時通

2020-01-07 14:25

強勢美元終結？外銀預期美元指數跌5％

2020-01-07 13:38

遠航有人想投資？合庫：目前一毛錢都還沒進來

2020-01-07 12:36

前波爆雷中國債多沒信評 渣打銀仍看好2020新興市場債

2020-01-07 12:34

遠航資產遭查封發不出薪水 合庫：錢進來就解除假扣押

2020-01-07 12:33

華固2019年營收年增3倍 國票金控大樓H1入帳

2020-01-07 11:47

富士達保經斥資8,000萬成立首間教育訓練中心

2020-01-07 02:07

彭博：無論誰勝選 股匯都看旺

2020-01-07 00:26

央行出手 外匯存底續創新高

2020-01-07 00:19

銀行進化 提升國際競爭力

2020-01-07 00:12

為接班暖身？ 尹崇堯低調轉任南山副董

2020-01-07 00:11

父愛無敵…吳東進罕見同框吳欣盈

2020-01-07 00:08

六金融機構信評 獲調升

2020-01-07 00:08

槓金管會 胡亦嘉暫掌街口投信

2020-01-07 00:06

為接班暖身 尹崇堯轉任南山副董

2020-01-07 00:06

台壽關懷獨老 提照護三部曲

2020-01-07 00:05

央行戰熱錢 外匯存底創高

2020-01-07 00:04

去年淨匯入4,783億 五年最多

2020-01-07 00:04

雙北新成屋 淡水賣壓最重

2020-01-07 00:00

跨國匯款 國銀服務升級

2020-01-06 23:24

銀行掌握交易效率 留住客戶

2020-01-06 23:22

胡亦嘉再戰金管會 宣布暫代街口投信董事長

2020-01-06 21:00

快看！金鼠年換新鈔招喜氣 這454個點都能換

2020-01-06 19:14

刷卡叫外送月破200萬筆 「她」是主力

2020-01-06 18:03

尹崇堯低調轉任南山副董 為接班之路暖身？

2020-01-06 16:11

台幣先貶後升 匯銀人士：表現走弱

2020-01-06 14:29

經部：中美貿易衝突 推進我新南向

2020-01-06 14:25

跨境電商熱 國泰世華銀宣布加入環球金融GPI全球支付

2020-01-06 11:06

凱基證券獲證交所及櫃買中心雙肯定 積極活絡資本市場

2020-01-06 10:46

元大期春節不打烊 財鼠年交易送專屬金幣

2020-01-06 10:45

匯市最前線／台幣估30元區間盤整

2020-01-04 23:27

信用卡回饋 留意門檻變高

2020-01-04 23:21

找出信用卡獨特好康 省更多

2020-01-04 23:20

名家觀點／創新保險商品 降低暖化風險

2020-01-03 02:16
看更多

熱門文章

新制勞退首批6萬人請領 約可一次拿60萬或月領2084元

2020-01-06 20:08

三星砍價 搶台積大客戶

2020-01-06 23:31

停飛事實確定 林佳龍：遠航廢證案已提報交通部

2020-01-07 10:16

春節換新鈔16日起跑 百元鈔每人最多換100張

2020-01-06 17:06

這家建商員工好幸福 年終金7.7個月

2020-01-06 19:44

5G標金煞不住 中華電：對手想彎道超車 但我們氣比別人長

2020-01-07 00:50

新制勞退 首批退休族月均2084元

2020-01-07 00:27

「牌桌上坐滿富比世富豪」 5G頻譜競標是場豪賭

2020-01-07 00:13

健保財務拉警報 費率喊漲

2020-01-06 23:43

5G資費怎麼訂 業者很頭疼

2020-01-07 00:49

鴻海去年營收5.3兆 創新高

2020-01-07 00:38

胡亦嘉再戰金管會 宣布暫代街口投信董事長

2020-01-06 21:00

遠航有人想投資？合庫：目前一毛錢都還沒進來

2020-01-07 12:36

台積電三優勢 通吃5奈米客戶

2020-01-07 00:34

三星記憶體大擴產 台廠備戰

2020-01-07 00:35

刷卡叫外送月破200萬筆 「她」是主力

2020-01-06 18:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top