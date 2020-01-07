信保基金與富邦、第一、台新等五行庫 開通送保即時通

經濟部旗下財團法人中小企業信用保證基金今（7）日宣布，即日起與合作金庫、第一銀行、台北富邦、台灣中小企業銀行及台新等5行庫，開通「送保即時通」，後續尚有9家銀行將開通該服務，可有效縮短企業申請信用保證時間。

中小企業信保基金董事長李耀魁上任後，積極落實政府推動數位化金融環境政策，信保基金與銀行通力合作，完成開發間接保證送保資料介接系統-「送保即時通」。

中小企業信保基金「送保即時通」自今年1月起，率先與合庫、第一、台北富邦、台灣中小企銀及台新合作，業者申請信用保證時，即可自動載入企業徵授信資料，省下重複輸入及核對等繁瑣的作業成本，減緩企業等待資金的不確定感。

中小企業信保基金表示，相較以往的申請方式，「送保即時通」讓分行端僅需輸入企業統一編號，信保業務系統即直接與各銀行資訊中心連線，進行點對點自動化建檔，可自動載入企業基本資料、財務資料、徵授信資料等欄位的資料，可望大幅縮短輸入時間，同時還可減少因資料誤植而衍生的核保時程拉長等作業問題。

中小企業信保基金表示，「送保即時通」正式上線後將有效縮短企業申貸時間，降低銀行小額案件作業成本，並改善信保基金的審查流程，部分採簡易審查的項目如「中小企業千億保專案」，核保效率將大幅提升。

「送保即時通」計畫自2019年初由信保基金與台新銀行合作啟動，目前除5家已完成介接的銀行外，接下來，台灣銀行、彰化商銀、上海商銀、國泰世華、渣打、陽信、板信、星展、中國信託等9家銀行密切接洽，完成後預計將有更多送保案件受惠於「送保即時通」，確實以金融科技落實行政院協助中小企業發展的政策。