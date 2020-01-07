親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

新幹線隨機殺人犯如願獲判無期徒刑 日網友批浪費稅金

韓競辦：李佳芬東京看球沒見過楊蕙如 謝長廷如小偷栽贓

信保基金與富邦、第一、台新等五行庫 開通送保即時通

2020-01-07 14:25經濟日報 記者江睿智／即時報導

經濟部旗下財團法人中小企業信用保證基金今（7）日宣布，即日起與合作金庫、第一銀行、台北富邦台灣中小企業銀行台新等5行庫，開通「送保即時通」，後續尚有9家銀行將開通該服務，可有效縮短企業申請信用保證時間。

中小企業信保基金董事長李耀魁上任後，積極落實政府推動數位化金融環境政策，信保基金與銀行通力合作，完成開發間接保證送保資料介接系統-「送保即時通」。

中小企業信保基金「送保即時通」自今年1月起，率先與合庫、第一、台北富邦、台灣中小企銀及台新合作，業者申請信用保證時，即可自動載入企業徵授信資料，省下重複輸入及核對等繁瑣的作業成本，減緩企業等待資金的不確定感。

中小企業信保基金表示，相較以往的申請方式，「送保即時通」讓分行端僅需輸入企業統一編號，信保業務系統即直接與各銀行資訊中心連線，進行點對點自動化建檔，可自動載入企業基本資料、財務資料、徵授信資料等欄位的資料，可望大幅縮短輸入時間，同時還可減少因資料誤植而衍生的核保時程拉長等作業問題。

中小企業信保基金表示，「送保即時通」正式上線後將有效縮短企業申貸時間，降低銀行小額案件作業成本，並改善信保基金的審查流程，部分採簡易審查的項目如「中小企業千億保專案」，核保效率將大幅提升。

「送保即時通」計畫自2019年初由信保基金與台新銀行合作啟動，目前除5家已完成介接的銀行外，接下來，台灣銀行、彰化商銀、上海商銀、國泰世華、渣打、陽信、板信、星展、中國信託等9家銀行密切接洽，完成後預計將有更多送保案件受惠於「送保即時通」，確實以金融科技落實行政院協助中小企業發展的政策。

台灣中小企業銀行台新富邦

延伸閱讀

送保即時通核貸時間縮60倍 盼培育新獨角獸

遠航資產遭查封發不出薪水 合庫：錢進來就解除...

逐筆交易競賽 得獎者出爐

中職／洪一中砲轟老東家 炒熱話題不是壞事

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

遠航有人想投資？合庫：目前一毛錢都還沒進來

2020-01-07 12:36

去年11月消費者貸款餘額8.7兆元 住宅貸款最大宗

2020-01-07 13:40

台灣人壽攜手弘道 推動長輩就醫三部曲

2020-01-07 14:40

勞保紓困貸款 申貸件數明顯減少

2020-01-07 14:40

法人展望今年：金價可期 股優於債

2020-01-07 14:40

金價今年上看1650美元 專家：短線不宜追高

2020-01-07 14:40

前波爆雷中國債多沒信評 渣打銀仍看好2020新興市場債

2020-01-07 12:34

遠航資產遭查封發不出薪水 合庫：錢進來就解除假扣押

2020-01-07 12:33

熱門文章

遠航延遲發薪！上千名員工沒飯吃 這家公司有意投資

2020-01-06 15:39

新制勞退首批6萬人請領 約可一次拿60萬或月領2084元

2020-01-06 20:08

三星砍價 搶台積大客戶

2020-01-06 23:31

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top