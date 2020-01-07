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強勢美元終結？外銀預期美元指數跌5%

2020-01-07 13:38經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

渣打銀行今發布2020年全球投資市場展望，隨著全球經濟成長走向趨穩 ，以及在各國財政刺激措施的挹注下，預期2020年全球市場表現股優於債，尤其看好美國與歐元區的股票表現，新興市場債券則可望比成熟市場更具潛力，並由於避險特性因而看好黃金。

渣打財富管理處負責人陳太齡表示，2020年初金融市場呈現樂觀局面，加上市場預期主要國家央行將保持寬鬆貨幣政策，並配合財政刺激措施，經濟前景審慎樂觀，上半年整體金融市場可望延續漲勢，下半年投資氣氛則可能受到潛在風險影響而轉趨謹慎。

外匯市場方面，強勢美元在今年將面臨下行風險，渣打認為，美國聯準會（Fed）將持續擴張資產負債表，提供美元豐沛的流動性，預期美元指數（DXY）在今年有可能下跌約5%，歐元和英鎊可能是美元走弱的最大受益者。

歐元主要受惠於美元的走貶預期，同時歐元區有望實施財政刺激措施，改善經濟成長；英鎊則因當前評價面偏低，迅速達成的脫歐協議有助釋放潛在投資需求，讓國際資金重新流入英鎊，搭配英國官方增加財政刺激措施 ，英國經濟成長可能加速，支持英鎊兌美元向上挑戰1.41。

中美貿易緊張局勢的消退，有助減弱美元兌人民幣的波動性，預期美元兌人民幣匯率可能在6.80至7.20區間波動，美元兌日圓則可能落在105 至112的交易區間。

隨著美元回跌，帶動黃金利多，加上黃金的避險特性，一旦貿易緊張局勢意外爆發，或任何全球經濟成長走弱的跡象，均可能帶動金價進一步上揚 。

股票方面，渣打持續看好美國股票，歐元區由於以銀行業帶頭的產業前景已逐步改善 ，展現經濟意外成長的潛力，也將有利於歐元區股票表現；如果中美貿易緊張局勢降溫，或維持現狀不再升級，中國大陸和南韓股市表現可能明顯優於亞洲其他的經濟體。

渣打銀行財富管理處負責人陳太齡。圖／渣打銀行提供
渣打銀行財富管理處負責人陳太齡。圖／渣打銀行提供
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渣打銀行歐元區人民幣匯率

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