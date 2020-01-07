遠航有人想投資？合庫：目前一毛錢都還沒進來

遠東航空去年12月13日無預警停飛，薪水也發不出來。遠航主要授信銀行合作金庫銀行總經理陳世卿今天表示，遠航確實有在努力，有來申請解決一部份債務，但是目前還沒有看到錢進來。希望新投資人的錢能夠進來，若錢確實有進來，合庫就會解除假扣押，協助遠航把薪水發出去。

遠航之前強調，已經有找到明確投資人，上周也有再送件給民航局，資金到位時間預計為本月8日。不過，陳世卿表示，遠航並沒有特別講哪一天錢會到位。

合作金庫副總周俊隆表示，目前借保人存款的凍結，合庫扣押到的金額也不是很多，扣到的就是先扣抵合庫的應繳本息，其他還是凍結。必須等到營運恢復正常後，才會解決扣押。

周俊隆表示，遠航申請解決一部份債務，但目前他們都還沒看到，希望遠航董事長張綱維所講的「投資人」這件事情，有比較具體的進展。錢若確實有進來，再來說合庫要再釋放一些或調整。若只是紙上談兵，合庫不可能解除，這是為了債權確保。投資人資金若能順利進來，再來評估能否適度配合遠航解除凍結，「我們也是在觀察」。